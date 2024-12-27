Подмосковные спасатели за год устранили последствия 15 тыс. происшествий и 5 ЧС

Видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В Московской области работают 19 тыс. спасателей, которые в этом году выезжали на 15 тыс. происшествий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в поздравлении сотрудников МЧС с профессиональным праздником.
«Особые слова благодарности – ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто сегодня достойно продолжает это дело. В Подмосковье работают 19 тыс. спасателей, которые ежедневно сталкиваются с разными вызовами. В этом году они выезжали на 15 тыс. происшествий, ликвидировали последствия пяти чрезвычайных ситуаций», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Он напомнил, что в январе спасатели устраняли последствия коммунальной аварии в Климовске, когда жители остались без тепла. В марте регион столкнулись с терактом в «Крокус Сити Холле». Благодаря им удалось спасти более 140 человек.
«Я сам из семьи спасателя. Мой отец – Герой России, Заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, участник миротворческих операций», – напомнил Воробьёв.Он поблагодарил подмосковных спасателей за профессионализм и за то, что они всегда приходят на помощь первыми, пожелал спокойных дежурств и надёжного тыла.
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