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Подмосковные спасатели за год устранили последствия 15 тыс. происшествий и 5 ЧС

Видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва

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В Московской области работают 19 тыс. спасателей, которые в этом году выезжали на 15 тыс. происшествий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в поздравлении сотрудников МЧС с профессиональным праздником.
«Особые слова благодарности – ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто сегодня достойно продолжает это дело. В Подмосковье работают 19 тыс. спасателей, которые ежедневно сталкиваются с разными вызовами. В этом году они выезжали на 15 тыс. происшествий, ликвидировали последствия пяти чрезвычайных ситуаций», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что в январе спасатели устраняли последствия коммунальной аварии в Климовске, когда жители остались без тепла. В марте регион столкнулись с терактом в «Крокус Сити Холле». Благодаря им удалось спасти более 140 человек.


«Я сам из семьи спасателя. Мой отец – Герой России, Заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, участник миротворческих операций», – напомнил Воробьёв.
Он поблагодарил подмосковных спасателей за профессионализм и за то, что они всегда приходят на помощь первыми, пожелал спокойных дежурств и надёжного тыла.


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Синоптик Вильфанд: второй месяц зимы на Урале и в Западной Сибири будет аномально тёплым
27 декабря 2024, 21:29

Фото: iStock/ tbgrant

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что январь 2025 года в большинстве регионов РФ будет непривычно тёплым, проинформировало агентство ТАСС.
Температура во втором месяце зимы превысит климатическую норму в подавляющей части регионов Российской Федерации. Нетипично высокие показатели на столбике термометра можно будет увидеть на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. Ещё аномально теплый январь застанут жители европейской территории Российской Федерации.

Роман Вильфанд прогнозирует неожиданно морозную погоду только на азиатской части России. Действие антициклона может спровоцировать отрицательные отклонения от нормы, уточнил синоптик.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до 1.

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В Подмосковье открыли центр подготовки к празднованию 80-летия Победы
27 декабря 2024, 20:47

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Подмосковье открылся региональный центр по подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Он будет работать на базе молодёжного центра «Точка притяжения» в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» запустило эстафету работы центров по всей России и за рубежом. Они станут единой площадкой для обучения добровольцев и подготовки к праздничным мероприятиям 2025 года.
«Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» объединяет почти 140 организаций. Число «Волонтёров Победы» в Московской области превышает 3 тыс. человек. Активисты участвуют в памятных мероприятиях, помогают ветеранам, проводят всероссийские и международные акции, занимаются благоустройством памятных мест. В следующем году волонтеры помогут организовать празднование 80-й годовщины Победы», – рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Среди главных мероприятий, которые будут сопровождать волонтёры, станут Парады Победы, шествие «Бессмертного полка», акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы» и «Сад Памяти», субботники в памятных местах, «Поезд Победы».

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РАН: Рыбу из зоны разлива мазута на Кубани будет нельзя есть ещё несколько лет
27 декабря 2024, 20:01

Фото: istockphoto/dehooks

Рыбу и другие морепродукты, включая мидии и устрицы, которые будут добыты в зоне загрязнения мазутом Чёрного моря после ЧП с танкерами в Керченском проливе, будет небезопасно употреблять в пищу ещё в течение нескольких лет.
Об этом ТАСС сообщила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ (Институт биологии южных морей) Российской академии наук, кандидат биологических наук Александра Андреева. По её словам, даже если моллюски выживут, они наберут вредных веществ намного выше предельно допустимой концентрации. Конечно, ущерб для марикультурных хозяйств будет колоссальный, отметила эксперт.

По данным ученых, утилизация нефтепродуктов в донных осадках происходит в течение двух лет. В основном их разрушают микроорганизмы и двустворчатые моллюски, поглощающие загрязнения из окружающей среды. Андреева рассказала, что в районе Керченского пролива обитают несколько видов таких моллюсков.

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#ущерб
#чёрное море
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Из Аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска
27 декабря 2024, 19:51

Фото: iStock/Oleh Trytiachenko

В Киеве на Аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска. Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент».
Отмечается, что такое предложение поступило от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, на территории которого и располагается Аллея.

В пресс-службе музея подчеркнули, что в пятницу был произведён демонтаж букв, которыми были выложены названия городов Москва и Минск, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда».

Как сообщило руководство учреждения, детали культурного объёкта были сняты для реставрации.

Политика деколонизации стала продолжением декоммунизации, которую начали проводить на Украине в 2015 году. Она предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски и переименовывать все топографические объекты, связанные в СССР и Россией.

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#белоруссия
#памятник
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В Подмосковье отчитались о повышении безопасности на железной дороге за год
27 декабря 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в 2024 году продолжили повышать безопасность и комфорт жителей и гостей региона на железной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В регионе продолжают строить разноуровневые пешеходные переходы по новым стандартам. В уходящем году открыли новый переход в Серпухове у одноимённой железнодорожной станции. Путь стал безопаснее и комфортнее для 15 тыс. пассажиров. Началось строительство ещё четырёх переходов – в Лобне, Люберцах и Одинцове.

Помимо этого, на МЦД-3 и МЦД-4 обновили 29 электричек. Ещё пять поездов серии «Иволга 4.0» начнут курсировать на диаметрах до конца года.
«Для снижения смертности на железной дороге оборудовано более 1,8 км ограждений вдоль железнодорожных путей. 580 м из них – железобетонные. Благодаря этому ликвидировано свыше 200 несанкционированных подходов к путям, на которых происходит 50% всех смертельных случаев. Также за год в более чем в 30 городских округах поставили 22 камеры с функцией распознавания лиц. Они фиксируют нарушения правил перехода через пути», – отметили в министерстве.
Для комфортного перехода через пути установили девять ограждений типа «змейка» в восьми городских округах и пять сферических зеркал в Сергиево-Посадском, Богородском городских округах, Чехове и Балашихе, обустроили 27 подходов к переходам и станциям.

Вместе с тем в ведомстве признали, что число случаев гибели на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года их было зафиксировано более 190. Главной причиной гибели людей остаётся несанкционированный переход через пути.

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#железная дорога
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В Госдуму внесли законопроект против рекламы, пропагандирующей многожёнство
27 декабря 2024, 19:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесла законопроект, по которому реклама в России не должна содержать сведения, пропагандирующие многожёнство. Соответствующий документ представлен в думской базе данных.
Отмечается, что проектом закона предлагается внести изменения в федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе». Его хотят дополнить указанием слова «многожёнство».

Также изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые будут направлены на то, чтобы владельцы интернет-сайтов выявляли информацию, пропагандирующую многоженство.

Кроме того, Останина выступила за то, чтобы запретить распространение такой информации среди детей.

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#запрет
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В Минобрнауки высказались об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа
В Минобрнауки одобрили идею об условии для поступления из колледжа в вуз без ЕГЭ
27 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/SeventyFour

В Минобрнауки высказались об идее ужесточить правила поступления в вуз после колледжа. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, уточняющий правила поступления в вузы абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование. Из документа следует, что абитуриента обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не связана с той, на которую он планирует поступать в вузе.

В ведомстве поддержали эту идею, отметив, что россияне начали поступать в колледжи, чтобы затем пойти в вуз, обойдя при этом сдачу ЕГЭ. И, как правило, после колледжа они поступают на другие направления.

По нынешнему законодательству университеты принимают выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний. При этом не имеет значения, соответствует ли профиль абитуриента направлению подготовки в вузе.

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#минпросвещения
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В Люберцах закрыли незаконно организованный ёлочный базар
27 декабря 2024, 19:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Люберцах пресекли работу незаконно открытого ёлочного базара. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В министерство поступило сообщение от жителя города, который рассказал, что у дома по улице Камова начали незаконно продавать живые ели. Это локация не была отмеченная на схеме нестационарных торговых объектов. Представители администрации и правоохранительных органов выехали на место для проверки, и информация подтвердилась», – отметили в ведомстве.
Объект был демонтирован, а винновые привлечены к административной ответственности.

Как напомнили в ведомстве, адреса всех ёлочных базаров и периоды их размещения можно найти на интерактивной карте. По всему Подмосковью в этом году работают 283 ёлочных базара. Каждый оснащён информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле.

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#московская область
#люберцы
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Виновная в отравлении детей заведующая детсадом избежала наказания
27 декабря 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Zolnierek

Городецкий городской суд в Нижегородской области признал виновной местную жительницу, которая занимала должность заведующей детским садом. При ней в дошкольном учреждении произошло массовое отравление детей.
Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Согласно материалам уголовного дела, бывшую заведующую обвиняли по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Массовое отравление произошло в 2022 году в детском саду №18 города Городец. В ходе проверки выяснилось, что в пищеблоке учреждения не соблюдались санитарно-гигиенические правила. Кишечная инфекция была выявлена у 17 детей и нескольких взрослых.

Обвинение в суде требовало для экс-заведующей наказания в виде лишения свободы сроком на полтора года. Сама обвиняемая вину во вменяемом ей преступлении не признала. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей и образованием, сроком на два года. В связи с истечением срока давности женщина избежала наказания.

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#наказание
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