Подмосковные специалисты до конца года отремонтируют в ДНР более 500 домов

Мобильный оператор «МегаФон» расширил ёмкость сети за счёт создания новых оптоволоконных линий и оборудования на базовых станциях. Это увеличило пропускную способность сети в регионе до 10 Гбит/с и стабилизировать качество связи даже в часы самой высокой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.