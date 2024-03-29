Подмосковные специалисты до конца года отремонтируют в ДНР более 500 домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Специалисты из Московской области отремонтировали в Донецкой Народной Республике более 500 многоквартирных домов. Запланировано обновить ещё около 800, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
«Недавно передали администрации Мариуполя после капремонта очередной многоквартирный дом на ул. Покрышкина. Он был разрушен прямыми попаданиями украинских снарядов. Всего за нами закреплено более 1 тыс. 360 домов. 523 мы уже сдали, в том числе 325 домов в Мариуполе. В планах на текущий год – отремонтировать ещё более 800 МКД», – написал Хромушин в своем телеграм-канале.Правительство Московской области активно участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, а также в микрорайонах Мариуполя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что к работам привлечены около 10 тыс. подмосковных строителей, энергетиков и коммунальщиков.
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