Глава ДНР Пушилин посетил Авдеевку и показал текущую обстановку в городе

Видео: Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Телеграм-канале показал текущую ситуацию в Авдеевке.
«Посетил Авдеевку, в которой активно налаживается мирная жизнь. Отметил, что с минувшего моего приезда сделано немало», — написал глава ДНР.Пушилин сообщил, что в Авдеевке организованы 10 пунктов, которые оказывают помощь местным жителям. Также определены 19 многоквартирных домов, которые отремонтируют в первую очередь. Он отметил, что сейчас жители города радуются новым возможностям и на их лицах появляется все больше улыбок.
«Очень торопимся — хочется как можно быстрее облегчить жизнь нашим людям», — заявил Пушилин.17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск.
Ранее сообщалось, что ВСУ бежали со своих позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак