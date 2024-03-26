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Глава ДНР Пушилин посетил Авдеевку и показал текущую обстановку в городе

26 марта 2024, 22:37

Видео: Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Телеграм-канале показал текущую ситуацию в Авдеевке.
«Посетил Авдеевку, в которой активно налаживается мирная жизнь. Отметил, что с минувшего моего приезда сделано немало», — написал глава ДНР.
Пушилин сообщил, что в Авдеевке организованы 10 пунктов, которые оказывают помощь местным жителям. Также определены 19 многоквартирных домов, которые отремонтируют в первую очередь. Он отметил, что сейчас жители города радуются новым возможностям и на их лицах появляется все больше улыбок.


«Очень торопимся — хочется как можно быстрее облегчить жизнь нашим людям», — заявил Пушилин.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск.

Ранее сообщалось, что ВСУ бежали со своих позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Украине сообщили о взрыве в Сумской области
«Страна.ua»: В Сумской области прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги
26 марта 2024, 23:51

Фото:iStock/RamonCast

В Сумской области прогремел взрыв, передает украинское издание «Страна.ua».
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв произошел на фоне объявленной в области воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.

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МО РФ: над Белгородской областью перехватили два украинских БПЛА
26 марта 2024, 20:12

Фото: istock / rancho_runner

Российская система противовоздушной обороны перехватила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом информирует Минобороны России.
По данным ведомства, попытка противника атаковать объекты на территории Российской Федерации была пресечена примерно в 19:00 по московскому времени. БПЛА самолетного типа перехватили перехватить с помощью дежурных средств ПВО.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие одним выстрелом уничтожили гаубицу FH70 в зоне спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Сержант ВС России: ВСУ травят воду в областях, куда заходят российские войска
26 марта 2024, 18:49

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Водитель машины-водовозки сержант Рудольф Григорян рассказал, что украинские военные отравляли воду в тех областях, куда заходили российские бойцы. Такое заявление он сделал в опубликованном Минобороны России видео.
Однако он уточнил, что это всего лишь слух. При этом, воду для российских военнослужащих привозили из Крыма. Григорян отметил, что сам был водителем водовозки и один раз попал под обстрел противника, когда был в рейсе.

Ранее сообщали, что руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов считает, что украинские боевики планируют использовать в сражениях «особые химические пояса».

Помимо этого, священник, служивший в колонии для военнопленных, рассказал изданию РИА Новости, что среди украинских военнослужащих есть не только фашисты, но и сатанисты.

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Военэксперт Матвийчук обвинил Киев в умышленном уничтожении тел погибших ВСУ
26 марта 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что руководство Украины намеренно уничтожает тела своих солдат для того, чтобы за счёт этого поднять экономику страны.
«Это целенаправленная деятельность военного руководства, ведь каждый убитый, раненый должен получить определенные социальные выплаты. Таким образом, Зеленский решил поправить финансовое и экономическое состояние страны», — пояснил в беседе с «Известиями» Матвийчук.

Ранее священник, служивший в колонии для военнопленных, рассказал, что в украинской армии присутствуют не только фашисты, но и сатанисты. По его словам, во вскрытых окопах ВСУ было обнаружено большое количество приспособлений для проведения различных ритуалов.

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Российские военные одним выстрелом уничтожили гаубицу FH70 в зоне СВО
МО: ВС РФ поразили гаубицу FH-70, обстреливающую позиции с окраины Северска
26 марта 2024, 17:01

Российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу FH70 в зоне спецоперации. С её помощью ВСУ обстреливали российские позиции с окраины города Северск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
«После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь», — сообщает ведомство.
Отмечается, что гаубицу вместе с расчетом и боекомплектом уничтожили с первого выстрела.

Ранее Минобороны РФ предупреждало, что военные грузы, поступающие на Украину, обязательно станут законными целями для ВС РФ сил в рамкахрамках спецоперации.

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Подчинённого Сырского арестовали за работу на ФСБ
26 марта 2024, 16:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

На Украине задержали подполковника ВСУ с Волыни. Его обвиняют в работе на российскую Федеральную службу безопасности.
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Подозреваемый служил в группировке «Хортица» под началом руководившего ею в то время нынешнего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.

Именно Сырский якобы помог разоблачить подполковника. Он вместе с сотрудниками СБУ документировал действия мужчины. Утверждается, что он передавал российской стороне разведывательную информацию, получаемую из разных источников. Также сообщается, что он якобы отказался от зарплаты в ФСБ и работал исключительно по убеждениям и за идею.

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#фсб
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#украина
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Глава ГУР Украины Буданов* является законной целью для России
Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова* законной целью для РФ
26 марта 2024, 15:21

Фото: сайт Кремля

Главы спецслужб Украины, в том числе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, являются законными целями для России. Такое заявление сделал глава ФСБ РФ Александр Бортников.
«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — так Бортников ответил на вопрос журналистов, является ли Буданов* и главы других спецслужб Украины законными целями для ВС РФ.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, почему же эти цели до сих пор не уничтожены, Бортников загадочно ответил, что всё еще впереди.

Бортников также рассказал о наличии ряда баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на территории Украины, подчеркнув, что на территории Украины действуют американские, британские и французские противники. На вопрос о том, смогут ли российские войска «дотянуться» до баз ЦРУ на Украине, он ответил, что «работа ведется».

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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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#фсб
#работа
#крымский
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Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации в России
Шойгу назвал глупостью возможную мобилизацию в России
26 марта 2024, 15:04

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России не будет мобилизации для создания санитарной зоны в приграничных регионах страны.
«Это глупость, полная абсолютно», — так Шойгу ответил на вопрос журналистов о необходимости мобилизация для создания буферной зоны в белгородской области.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ. Путин также добавил, что не исключает того, что создание санитарных зон будет на тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.

Ранее член комитета по обороне Виктор Заварзин заявлял, что в армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту. По его словам, вопрос о мобилизации россиян пока не стоит.

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ВС РФ мощно ударили по центрам принятия решений на Украине и объектам СБУ
ВС РФ нанесли удар по центрам принятия решений на Украине и объектам СБУ
26 марта 2024, 13:41

Фото: iStock/bpawesome

Армия России нанесли мощный групповой удар по центрам принятия решений на Украине, а также по объектам СБУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения и объектам СБУ», — рассказали в Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что под российский удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также места дислокации украинских военных и наёмников, которые воюют на стороне ВСУ.

По информации Минобороны все цели удара достигнуты, а необходимые объекты поражены.

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