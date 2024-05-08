Подмосковные спортсмены примут участие в финале всероссийского фестиваля ГТО

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Команда из Ленинского городского округа представит Подмосковье в финале всероссийского фестиваля ГТО. Об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоится с 13 по 19 мая 2024 в Республике Башкортостан.
Стоит отметить, что в Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех желающих.
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«Команда ООО «Ю-КЕН» из Ленинского городского округа представит Московскую область в финале всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ранее команда стала победителем зимнего фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области. Соревнования состоялись 6 марта 2024 года в городском округе Подольск», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех желающих.
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Мира Полтева