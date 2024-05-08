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Подмосковные спортсмены примут участие в финале всероссийского фестиваля ГТО

08 мая 2024, 11:03
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Команда из Ленинского городского округа представит Подмосковье в финале всероссийского фестиваля ГТО. Об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоится с 13 по 19 мая 2024 в Республике Башкортостан.

«Команда ООО «Ю-КЕН» из Ленинского городского округа представит Московскую область в финале всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ранее команда стала победителем зимнего фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области. Соревнования состоялись 6 марта 2024 года в городском округе Подольск», — подчеркнули в пресс-службе.



Стоит отметить, что в Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех желающих.

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#спорт
Российские власти хотят освободить от НДФЛ одну из категорий граждан
Власти РФ и профсоюзы обсуждают освобождение от НДФЛ малоимущих
08 мая 2024, 11:27

Фото: istockphoto/alexialex

В России обсуждается возможность освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан. Над этим вопросом работают власти страны совместно с профсоюзами и компаниями.
Соответствующий пункт о необлагаемом налогом уровне дохода в размере прожиточного минимума вошел в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы, передаёт «РБК». Этот документ был подписан 25 апреля 2024 года. Предыдущее соглашение действовало с 2021 по 2023 год.

Малоимущими семьями будут признаны те, члены которых за последние три месяца получали доход, меньший прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти граждане будут освобождены от уплаты НДФЛ. Инициатором этой меры, направленной на устранение социального и экономического неравенства, выступили профсоюзы.

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#доходы
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В Наро-Фоминске прошло торжественное возложение к мемориалам воинских захоронений
08 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В преддверии главного праздника страны в городском округе проходят торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В городском округе расположено порядка 130 воинских захоронений, мемориалов и обелисков, посвященных памяти павших воинов.

«Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ принял участие в возложении венков и гирлянд к месту захоронения погибших на наро-фоминской земле солдат и офицеров 201-й Латышской стрелковой дивизии. Это была первая национальная дивизия в Красной Армии, и дорогой ценой достались ее солдатам и командирам бои за полное освобождение Наро-Фоминска: почти половина личного состава не вернулась с полей сражений», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что более ста воинов 201-й дивизии были награждены орденами и медалями.

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#роман шамнэ
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В ЖК «Столичный» в Балашихе строят шестиэтажную поликлинику
08 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство шестиэтажной поликлиники для взрослых и детей ведётся на территории жилого комплекса «Столичный» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, в настоящее время на объекте ведётся обустройство кровли и отделка помещений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас рабочие обустраивают кровлю будущей поликлиники, подпорную стену, наружные и внутренние инженерные системы. Ведётся также черновая и чистовая отделка и монтаж витражей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 350 помещений в поликлинике будут отведены для взрослых пациентов, а ещё 320 — для детей. Общий штат нового медицинского учреждения составит 240 человек.

В министерстве добавили, что в ЖК «Столичный» уже построено три школы и шесть детских садов, обустроены игровые площадки и спортивные площадки для детей и взрослых.

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#балашиха
#строительство
#поликлиника
#минжилполитики мо
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В Пушкине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья
08 мая 2024, 10:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Восьмиэтажная новостройка с квартирами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в подмосковном Пушкине получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Квартиры в новом доме получат 65 семей переселенцев. Теперь после того, как будут подписаны акты приёма-передачи, новые жильцы смогут оформить права собственность на жилплощадь, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и прочее», — говорится в сообщении.
Адрес новостройки: город Пушкино, Октябрьская улица, дом №49. На прилегающей к дому территории оборудовали парковки, установили спортивные и детские игровые площадки, провели озеленение. Отмечается также, что объекты социальной инфраструктуры находятся в пешей доступности от нового дома, что является важной составляющей комфортной жизни.

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#пушкино
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#минжилполитики мо
#строительство
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В парках Подмосковья установят вендинговые аппараты для кормления животных
08 мая 2024, 10:14

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Вендинговые аппараты с кормом для диких животных планируется установить в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, такие аппараты уже были установлены в ряде областных парков в прошлом году, и это принесло хорошие результаты.

«Установка таких аппаратов помогла сохранить биологическое разнообразие, повысить экологическую грамотность жителей и сформировать бережное отношение к обитателям городских парков и водоёмов. (…) Принимая во внимание социальную и экологическую значимость проекта, прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парках на территориях муниципалитетов», — заявил Тихон Фирсов.
В министерстве добавили, что обычные продукты, которыми люди часто подкармливают животных в парках, могут нанести представителям фауны серьёзный вред. А в вендинговых аппаратах подбирается безопасный и полезный корм для каждого вида животных.

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В Подмосковье ввели в эксплуатацию дома ЖК «Дом на Сиреневой»
08 мая 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Два новых дома в жилом комплексе «Дом на Сиреневой» введены в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Дом на Сиреневой» расположен в городском округе Щёлково.

«В Жилом комплексе «Дом на Сиреневой» возведены два монолитно-кирпичных 17-этажных дома комфорт-класса. На территории ЖК выполнены работы по благоустройству, установлены игровые и спортивные площадки, предусмотрены наземные автостоянки. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, займут магазины, службы быта, аптеки и другие объекты торговой инфраструктуры», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что дома рассчитаны в общей сложности на 541 квартиру. Также рядом с жилкомплексом расположены школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.

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В Подмосковье упростили подачу заявки на замену газового оборудования
08 мая 2024, 09:56

Фото: iStock/Gangis_Khan

Подать заявку на замену газового оборудования в Московской области теперь можно онлайн, такая опция появилась на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Уведомить газовую службу о предстоящей замене оборудования и вызвать специалиста теперь можно онлайн. Для этого потребуется заполнить небольшую форму в карточке услуги», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что услуга оснащена сервисом предпроверки: система автоматически проверяет, есть ли указанный заявителем лицевой счёт в системе компании «Мособлгаз». Это позволяет сразу определить, что поставщик ресурса обслуживает этого заявителя и может прислать мастера по заявке.

Отмечается, что онлайн-заявка должна быть рассмотрена в течение трёх рабочих дней.

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В лесах Московской области на 8-10 мая сохраняется низкий уровень пожароопасности
08 мая 2024, 09:54

Фото: istockphoto / Aleksander

Жителям региона рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах Московской области на 8-10 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
8 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

«9 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. 10 мая на всей территории Московской области первый класс пожарной опасности сохраняется. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 4-11С, ночью от минус 2С до плюс 1С. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен мокрый снег», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что с начала недели не было зафиксировано ни одного возгорания в подмосковных лесах.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 8 мая составила три балла
08 мая 2024, 09:41

Фото: istockphoto / Aleksander

В три балла оценивается общая интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 8 мая, при этом на некоторых участках трёх федеральных трасс и девяти региональных шоссе проезд затруднён в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения при проезде в сторону столицы отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Варшавское, Новорижское, Носовихинское, Каширское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на дорогах в Подмосковье зафиксировано свыше 907 тысяч машин: это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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