Подмосковные спортсменки выиграли две медали всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Две медали завоевали подмосковные спортсменки на всероссийских соревнованиях по тхэквондо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля» проходили в Рязань с 3 по 6 мая 2024 года.
Стоит отметить, что ранее мужская сборная Московской области выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
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«Подмосковные спортсменки в составе сборной региона завоевали две медали всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля». Воспитанницы Училища олимпийского резерва № 1 завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Второе место в весовой категории 67 кг заняла Сабина Омарова. «бронзу» соревнований завоевала Ангелина Лифарь в весовой категории 53 кг», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что ранее мужская сборная Московской области выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
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Мира Полтева