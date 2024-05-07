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В Коломне 11 мая пройдет первый забег нового сезона Суперлиги Подмосковья

07 мая 2024, 17:09
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Коломенский полумарафон 11 мая откроет новый беговой сезон Суперлиги Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Коломенский полумарафон «Летопись Победы» будет посвящён празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Участники участники и гости мероприятия смогут изучить Коломенский кремль, подняться на смотровую площадку, расположенную на высоте 30 метров, посетить местные музеи, прогуляться по многочисленным паркам, а также попробовать легендарную коломенскую сладость в музее «Коломенская пастила» и знаменитую выпечку в музее «Калачная», — подчеркнули в министерстве.



Стоит отметить, что следующий забег пройдет 8 июня в Волоколамске.

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Подмосковные спортсменки выиграли две медали всероссийских соревнований
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#полумарафон
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#спортсмены
#мероприятия
#коломна
Подмосковные спортсменки выиграли две медали всероссийских соревнований
07 мая 2024, 14:04

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две медали завоевали подмосковные спортсменки на всероссийских соревнованиях по тхэквондо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля» проходили в Рязань с 3 по 6 мая 2024 года.

«Подмосковные спортсменки в составе сборной региона завоевали две медали всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля». Воспитанницы Училища олимпийского резерва № 1 завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Второе место в весовой категории 67 кг заняла Сабина Омарова. «бронзу» соревнований завоевала Ангелина Лифарь в весовой категории 53 кг», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ранее мужская сборная Московской области выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

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Подмосковные спортсмены стали призерами первенства ЦФО по метанию ножа
07 мая 2024, 13:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве ЦФО по метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство ЦФО по спортивному метанию ножа прошло в Тамбове.

В соревнованиях приняли участие свыше 60 спортсменов из 10 регионов России. По итогам турнира на счету Подмосковья одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды.

«Матвей Евланов из Домодедова завоевал первое место на дистанциях три и пять метров. Серебряными призерами турнира стали Андрей Булышкин из Подольска на дистанции три метра, Савелий Степанов из Люберец — пять метров, Захар Бевзенко из Подольска в возрастной группе 16-17 — семь метров и Александра Колесникова из Пушкина среди спортсменов 16-17 лет на дистанциях три и пять метров», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что бронзу выиграли Дарья Санина из Пушкина и Александр Пилин из Орехово-Зуева.

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#первенство
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#медаль
#цфо
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Нигматуллин объяснил разочарование «Краснодаром»
06 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший вратарь ЦСКА, «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился, что разочаровался в «Краснодаре», поскольку тот потерял первенство на роль чемпиона в РПЛ.
При этом он отметил важным и приятным тот факт, что в РПЛ появилась и сохраняется настоящая интрига.

«Прекрасная интрига в РПЛ. Недавно казалось, что чемпионская гонка закончилась. С одной стороны, хорошо, что она существует. С другой, это всё произошло из-за ошибок команд. Лидера в чемпионате нет. Разочаровывает «Краснодар», дома нельзя проигрывать, если команда хочет стать чемпионом. Считаю, «Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Нигматуллин.

Также он охарактеризовал двух других лидеров в РПЛ: «Динамо», по его мнение, показывает характер, «Зенит» после череды неудач наконец набирает очки.

Сейчас у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.

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#спорт
#гонка
#рпл
#краснодар
#футбол
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Экс-глава «Спартака» Шавло назвал самое главное для команды
Экс-глава «Спартака» Шавло считает самым главным для команды Кубок России
06 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.
«Тройка лидеров уже определилась. «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата. Самое главное — это Кубок», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шавло.

Он добавил, что считает этот сезон неудачным для «Спартака», поскольку для команды все места, кроме призовых и чемпионских являются не устраивающими. Специалист пожелал красно-белым выйти в финал и пройти «Балтику» и предупредил о возможно тяжёлой игре в Калининграде.

Ранее экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.

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#спорт
#мнение
#спартак
#футболист
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Балашихинские хоккеисты стали победителями турнира на Кубок Владислава Третьяка
06 мая 2024, 16:18

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Хоккейный клуб «Балашиха» стал обладателем Кубка Владислава Третьяка. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Кубок Владислава Третьяка» среди хоккеистов до 13 лет прошел с 29 апреля по 5 мая в Воронеже.

В турнире приняли участие 12 команд из Москвы, Челябинска, Московской и Воронежской областей,Тольятти, Череповца, Воронежа, Минска, Хабаровска, Краснодара и Новокузнецка.

«В матче за выход в финал подмосковные хоккеисты обыграли московский ЦСКА со счетом 7:5. В решающей игре за главный трофей спортсмены ХК «Балашиха» сыграли с еще одной столичной командой «Красная Машина Юниор». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу подмосковных хоккеистов. Таким образом, подопечные главного тренера команды Андрея Петушкина и тренера вратарей Александра Кошенкова стали обладателями «Кубка Владислава Третьяка», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что лучшими в подмосковной команде стали бомбардир Леонид Грибов и нападающий Артём Баранов.

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#машина
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Миллиардер из Казахстана купил английский футбольный клуб
06 мая 2024, 14:23

Фото: iStock/Ivan-balvan

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб, сообщает Би-би-си.
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба «Уиком Уондерерс» из третьего по силе английского дивизиона.

Отмечается, что компания Ломтадзе Blue Ocean Partners Ltd купила у американского предпринимателя Роба Кухига 90% акций клуба, выступавшего в Чемпионшипе. О сумме сделки информации нет.

Как заявил сам Ломтадзе, его цель — добиться долгосрочного успеха как на поле, так и за его пределами. При этом необходимо одновременно создавать финансово устойчивый клуб.

Он также подчеркнул, что футбольный мир развивается очень стремительно, поэтому его приоритетом будет «интеграция аналитики данных и технологий, чтобы поднять клуб на новый уровень».

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#казахстан
#футбол
#клуб
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Казахстанский миллиардер выкупил английский футбольный клуб
Миллиардер Ломтадзе купил ФК «Уиком Уондерерс»
06 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Willard

Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе купил футбольный клуб «Уиком Уондерерс» из третьего по силе английского дивизиона. Об этом сообщает британский телеканал BBC.
Компания бизнесмена Blue Ocean Partners Ltd выкупила у американского предпринимателя Роба Кухига 90% акций клуба, который в сезоне-2020/21 выступал в Чемпионшипе. О сумме сделки ничего не известно.

Ломтадзе подчеркнул, что его цель как нового владельца клуба – добиться успеха на поле и создать финансово устойчивый клуб. Для поднятия «Уиком Уондерерса» на новый уровень бизнесмен предлагает интегрировать аналитику данных и технологии.

Отметим, что 48-летний Ломтадзе находится на 581-м месте списка Forbes. Его состояние оценивается в 5,7 миллиарда долларов.

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#футбол
#клуб
#великобритания
#бизнесмен
#покупка
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В Москве состоится фестиваль «Армейское тактико-стрелковое многоборье»
06 мая 2024, 13:57

Фото: пресс-служба ОФСОО «Федерация армейской тактической стрельбы в России»

Жители Подмосковья смогут принять участие в фестивале по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье». Об этом сообщила пресс-служба ОФСОО «Федерация армейской тактической стрельбы в России».
Фестиваль пройдет с 15 по 18 мая 2024 года.

«Армейское тактико-стрелковое многоборье» (АТСМ ) - военно-прикладный вид спорта, направленный
на усвоение и выработку оптимальной тактики действий военнослужащих (спортсменов) днем и ночью при
комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия, специальных средств, элементов рукопашного боя и первой доврачебной помощи в одном упражнении, в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки, возникающих препятствий, из различных положений, с перезарядкой, выбором оружия и активной сменой огневых позиций», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля проводится подготовка допризывной и призывной молодежи, военнослужащих, а мобилизационного резерва, а также проводится работа с ветеранами и инвалидами.

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#герой
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Подмосковные росгвардейцы стали участниками «Наследники Победы» на Байконуре
06 мая 2024, 13:41

Сотрудники Росгвардии на комплексе Байконур приняли участие в спортивном мероприятии «Наследники Победы». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
На комплексе «Байконур» состоялась военно-патриотическая игре «Наследники Победы».

«Третий год подряд наша команда принимает участие в соревнованиях, посвященных Дню Победы. Участие в подобных мероприятиях — это не только возможность поделиться своими знаниями и опытом с молодежью, но и напомнить о важности сохранения исторической памяти, воспитание патриотизма и готовности защищать свою Родину», — поделился начальник ОВО на комплексе «Байконур» Главного управления Росгвардии по Московской области майор полиции Юрий Скоромников.

Стоит отметить, что в рамках игры сотрудники преодолели ров глубиной два метра, забор и разрушенный мост, а также продемонстрировали свои умения в неполной сборке и разборке автомата Калашникова.

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