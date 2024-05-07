В Коломне 11 мая пройдет первый забег нового сезона Суперлиги Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Коломенский полумарафон 11 мая откроет новый беговой сезон Суперлиги Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Коломенский полумарафон «Летопись Победы» будет посвящён празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Стоит отметить, что следующий забег пройдет 8 июня в Волоколамске.
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«Участники участники и гости мероприятия смогут изучить Коломенский кремль, подняться на смотровую площадку, расположенную на высоте 30 метров, посетить местные музеи, прогуляться по многочисленным паркам, а также попробовать легендарную коломенскую сладость в музее «Коломенская пастила» и знаменитую выпечку в музее «Калачная», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что следующий забег пройдет 8 июня в Волоколамске.
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Мира Полтева