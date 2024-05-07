На старт эстафеты ко Дню Победы в Орехово-Зуеве вышли более 400 человек

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Участниками легкоатлетической эстафеты в Орехово-Зуевском городском округе стали около 400 любителей спорта и активного образа жизни. Соревнования прошли в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эстафета проходила на стадионах городского округа в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве и Куровском. На стадионе Знамя Труда соревновались около 30 команд учащихся школ, техникумов, колледжей и университета. По итогам эстафеты среди школ победителями стали представители СОШ № 12. Команда СОШ № 16 заняла второе место, а спортсмены из СОШ №22 – третье», – говорится в сообщении.Среди профессиональных и высших учебных заведений сильнейшими оказались учащиеся Ликино-Дулёвского профессионального колледжа. Серебряными призёрами стали студенты Московского областного медицинского колледжа №3, а команда ГГТУ заняла третью ступень пьедестала.
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