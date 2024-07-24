Подмосковные старосты-иноагенты должны будут сложить полномочия

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Если староста сельского населённого пункта Подмосковья получит статус иностранного агента, его полномочия будут досрочно прекращены. Соответствующие изменения в законодательство внесла в ходе 90-го заседания Мособлдума.
«Мы приводим наше региональное законодательство в соответствие с нормами федерального», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.Ранее Мособлдумой также были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми иноагенты не могут принимать участие в выборах в Московской области.
Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить иностранного влияния. Это же и относится к старостам. Они должны отвечать за интересы наших жителей, а не других государств, добавил Барсуков.
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Лора Луганская