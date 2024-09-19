Подмосковные строители восстанавливают здание Мариупольского техникума 1901 года

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Инженеры и строители из Московской области начали масштабную реконструкцию Мариупольского техникума отраслевых технологий, основанного в 1901 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Историческое здание сильно пострадало в ходе боевых действий и от длительного запустения. Вернуть его к жизни взялись специалисты Фонда капитального ремонта Московской области.
С 2014 по 2022 годы техникум находился в критическом состоянии. Учебные корпуса были полуразрушены, спортзал уничтожен взрывом, музей сожжён, своды Монье в главном корпусе обгорели. Специалисты сначала провели разминирование территории и разбор завалов, затем демонтировали аварийные участки несущих конструкций.
Реконструкция предусматривает полную замену крыши, окон и дверных конструкций, модернизацию коммуникаций и отопления, восстановление исторического фасада.
На территории техникума создадут современный стадион, площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, полосу препятствий для начальной военной подготовки и сдачи норм ГТО.
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С 2014 по 2022 годы техникум находился в критическом состоянии. Учебные корпуса были полуразрушены, спортзал уничтожен взрывом, музей сожжён, своды Монье в главном корпусе обгорели. Специалисты сначала провели разминирование территории и разбор завалов, затем демонтировали аварийные участки несущих конструкций.
Реконструкция предусматривает полную замену крыши, окон и дверных конструкций, модернизацию коммуникаций и отопления, восстановление исторического фасада.
На территории техникума создадут современный стадион, площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, полосу препятствий для начальной военной подготовки и сдачи норм ГТО.
«Мариупольский техникум – важный исторический объект. Мы не просто восстанавливаем здание, а возвращаем городу место, которое снова станет центром профессионального образования. Наши строители делают всё, чтобы сохранить исторический облик объекта и при этом оснастить его современными технологиями», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Сейчас на объекте работают более 100 специалистов – каменщики, сварщики, инженеры и технические специалисты. Три местных завода снабжают строителей материалами и конструкциями для восстановления.
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Лора Луганская