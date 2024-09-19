Строительство проблемного Дома правосудия в Дмитрове завершат в 2025 году

Дом правосудия с 13 залами для судебных заседаний возводят на территории Дмитровского городского округа, строительство было начато пятнадцать лет назад, завершить его планируют в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.