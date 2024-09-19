Строительство проблемного Дома правосудия в Дмитрове завершат в 2025 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Дом правосудия с 13 залами для судебных заседаний возводят на территории Дмитровского городского округа, строительство было начато пятнадцать лет назад, завершить его планируют в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 41%. Рабочие обустраивают фасады, шахты лифтов и внутренние инженерные сети, кладут стены и занимаются отделкой», — говорится в сообщении.Дом правосудия, представляющий из себя пятиэтажное здание общей площадью около пяти с половиной тысяч квадратных метров, начали строить в 2009 году, но весной 2013 года работы прервались. Возобновить возведение объекта удалось только спустя десять лет — в 2023 году.
В здании предусмотрено восемь залов судебных заседаний для гражданских и административных дел и пять залов для уголовных дел, а также помещения для судей, конвоя, подсудимых и пр.
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