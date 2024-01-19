Стартовал заочный конкурс Гринландии для исполнителей «Я люблю тебя, Россия»

15 января начался заочный конкурс Гринландии 2024 года для исполнителей и коллективов «Я люблю тебя, Россия». Темой мероприятия станет раскрытие полноты понятий патриотизма, человеколюбия, общей истории, гордости и чести русского человека. В произведениях конкурсанты будут выражать любовь к родной стране.