Стартовал заочный конкурс Гринландии для исполнителей «Я люблю тебя, Россия»

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15 января начался заочный конкурс Гринландии 2024 года для исполнителей и коллективов «Я люблю тебя, Россия». Темой мероприятия станет раскрытие полноты понятий патриотизма, человеколюбия, общей истории, гордости и чести русского человека. В произведениях конкурсанты будут выражать любовь к родной стране.
Отмечается, что Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом Семьи, поэтому оргкомитет Гринландии в этом году впервые ввел специальную номинацию конкурса – для семейных дуэтов и ансамблей.
Конкурс проводится с 15 января по 31 мая 2024 года. Заявки на Конкурс принимаются с 15 января по 30 апреля 2024.
Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия «Гринландия», группе Вконтакте и на видеохостинге Rutube.
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Конкурс проводится с 15 января по 31 мая 2024 года. Заявки на Конкурс принимаются с 15 января по 30 апреля 2024.
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Алина Юрчак