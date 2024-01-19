Российские журналисты могут принять участие в конкурсе «Созидание и развитие»

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Сотрудники средств массовой информации могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Созидание и развитие», об этом сообщили в Министрое России.
Конкурс при поддержке Минстроя и компании «Фонд развития территорий» проводится в России уже в восьмой раз.
Участникам будет необходимо осветить передовые практики в сфере строительства жилищно-коммунального хозяйства, которые были реализованы на территории России в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 января 2024 года (включительно).
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Участникам будет необходимо осветить передовые практики в сфере строительства жилищно-коммунального хозяйства, которые были реализованы на территории России в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
«Мероприятие проводится среди журналистов на соискание наград за создание наиболее талантливых, актуальных и объективных информационных материалов», - отметили в сообщении министерства.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 января 2024 года (включительно).
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Евгения Парфентьева