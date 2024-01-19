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Российские журналисты могут принять участие в конкурсе «Созидание и развитие»

19 января 2024, 14:06
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Сотрудники средств массовой информации могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Созидание и развитие», об этом сообщили в Министрое России.
Конкурс при поддержке Минстроя и компании «Фонд развития территорий» проводится в России уже в восьмой раз.

Участникам будет необходимо осветить передовые практики в сфере строительства жилищно-коммунального хозяйства, которые были реализованы на территории России в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.


«Мероприятие проводится среди журналистов на соискание наград за создание наиболее талантливых, актуальных и объективных информационных материалов», - отметили в сообщении министерства.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 января 2024 года (включительно).

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#конкурс
#журналисты
#строительство
#жкх
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Андрей Воробьёв обсудил вопрос отопления с руководством правоохранительного блока
19 января 2024, 14:35

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел оперативное совещание с руководством правоохранительного блока региона. по теме контроля теплоснабжнения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках совещания обсудили контроль в сфере теплоснабжения и обеспечение безопасности жителей во время крещенских купаний.

«Начало года выдалось весьма насыщенным, мы столкнулись с многочисленными снегопадами и вопросами теплоснабжения. Все это заставило нас уделить особое внимание системе ЖКХ. Хочу поблагодарить Главное управление внутренних дел и Прокуратуру. Мы плотно взаимодействуем по мероприятиям, связанным с обеспечением тепла и соблюдением законодательства в этой сфере», — отметил губернатор.

Он добавил, что сейчас особое внимание уделяется частным котельным, которые нуждаются в усиленном контроле. Кроме этого, в ближайшие 3 года в Подмосковье привлекут серьезные инвестиции в обновление, ремонт и развитие инфраструктуры ЖКХ.

«Сегодня в ночь у нас было большое количество мероприятий, связанных с Крещением. Традиционно и спасатели, и МВД обеспечивают безопасность. Благодарю всех, кто сопровождает такие мероприятия, спасибо за дежурство, вашу бдительность и поддержку», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Стоит отметить, что с 18 на 19 января на территории всей Московской области работали 227 мест для крещенских купаний.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#жкх
#губернатор
#ремонт
#безопасность
#контроль
#крещение
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На строительстве тоннеля в Путилкове началась установка подпорных стен
19 января 2024, 14:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подпорные стены начали устанавливать в строящемся тоннеле у Путиловского шоссе со стороны жилого комплекса «Большое Путилково», — сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте идёт устройство опорных стен, а также ведётся выемка грунта под котлован тоннеля и устройство ограждающих конструкций», — отмечается в сообщении.
Работы проводятся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, завершение строительства тоннеля протяжённостью полкилометра запланировано на конец текущего года. Новый дорожный объект обеспечит связь Путилковского шоссе с МКАД и Пятницким шоссе, а также прямой выезд со Сходненской улицы.

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#путилковское шоссе
#строительство
#минтранс мо
#красногорск
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Хвою спиленной в Подмосковье кремлёвской ёлки передадут в столичные зоопарки
19 января 2024, 14:14

Фото: Istockphoto / dmf87

Хвою ёлки, украшавшей Соборную площадь Кремля в новогодние праздники, передадут в столичные зоопарки 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
«В понедельник при поддержке Группы «ЭкоЛайн» хвоя кремлёвской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. Одну часть зоологи используют для оборудования мест обитания постояльцев, другую передадут на корм животным», – уточнили в пресс-службе.
В хвое содержится большое количество необходимых животным витаминов и антиоксидантов. По данным ведомства, запаса хвои с 30-метрового дерева обитателям зоопарка хватит надолго.

Ранее сообщалось, что главную ёлку страны в конце 2023 года спилили в городском округе Щёлково. Дереву было 84 года, высота составляла 25 м, размах веток – 10 м, диаметр ствола – 60 см. Для выбора ели рассмотрели 30 кандидатур, отбор проводился несколько месяцев.

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#ёлка
#новый год
#зоопарк
#животные
#подмосковье
#московская область
#кремль
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Песков прокомментировал беспорядки в Башкирии
Песков: в Башкирии нет массовых беспорядков, а только отдельные проявления
19 января 2024, 14:13

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что в Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть лишь отдельные проявления.
«Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления», - отметил Песков.

При этом он добавил, что эти отдельные проявления находятся в компетентности местных властей и правоохранительных органов.

Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы. Правоохранительные органы также возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#дело
#уголовное дело
#протесты
#песков
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Вильфанд заявил о резких изменения погоды в Москве в ближайшие дни
19 января 2024, 14:12

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время столицу ожидает весьма изменчивая погода.
Так, с утра пятницы температура будет повышаться до оттепельных значений, к вечеру резко спадёт, а в дневное время 20 января будет вновь наблюдаться потепление, которое сменится резким похолоданием в воскресенье.

«Но не стоит думать, что это начало продолжительного похолодания. Во вторник ещё будет прохладная погода, а с середины следующей недели произойдут очередные изменения, но о них пока говорить рано», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

А начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил аномальные погодные явления в целом по России.

«По Московскому региону больше всего прошли осадки на юге и юго-востоке. Треть месячной нормы выпала в Шацком районе Рязанской области, в Чувашии, в Семёнове Нижегородской области. Самое опасное, что это всё сопровождается ветром и температура около 0 °С. Сильная гололедица. Опасные явления ожидаются на юго-востоке и востоке Татарстана, а также в самой Казани. Это приграничная область с Марий Эл и Чувашией», — отметил в беседе с RT Варакин.

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#изменения
#погода
#температура
#осадки
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Глава Красногорска Волков окунулся в крещенскую купель
19 января 2024, 14:08

Фто: ТГ-канал главы г.о. Красногорск Дмитрия Волкова

Руководитель городского округа Дмитрий Волков посетил храм святой Елисаветы в Опалихе и окунулся в купель, обустроенную на территории храма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Хочу поздравить всех красногорцев, родных и близких со светлым праздником Крещение Господне. В добрых традициях совершения обряда священного омовения есть единение народа, и именно это делает нас еще сильнее и крепче», — сказал Волков.
Он также пожелал жителям радости и благополучия.

Крещенские купания в округе продолжаются. Их участниками уже стали около 2 тысяч жителей Красногорска. Самым популярным местом омовения стала площадка в Опалихе, а всего на территории округа оборудовано семь купелей. Там есть обогреваемые раздевалки, на месте дежурят спасатели и врачи.

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#красногорск
#крещение
#купели
#праздник
#дмитрий волков
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Городским округам Подмосковья передали более 100 дизельных генераторов
19 января 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

115 дизельных генераторов для обеспечения электричеством водозаборных узлов передало Минимущества Московской области муниципалитетам региона в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства.
«Дизельные генераторы переданы в 33 городских округа. Их будут использовать в случаях нештатного отключения стационарной сети, чтобы обеспечить бесперебойную работу ВЗУ», — отмечается в сообщении.
Дизельные генераторы будут автоматически включаться в течение двух секунд после отключения электроснабжения и обеспечат стопроцентную работоспособность ВЗУ до восстановления работы стандартной электросети. Таким образом потребители не лишатся водоснабжения.

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#электричество
#минимущества
#взу
#водоснабжение
#жкх
#московская область
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Адвокат объяснил, когда за феминитивы могут посадить
Адвокат Захидов объяснил, когда феминитивы считаются признаком «движения ЛГБТ»*
19 января 2024, 13:47

Фото: IStock/OlFedv

В интернете опубликовали копию текста решения Верховного суда о признании движения «ЛГБТ»* экстремистской организацией. Среди признаков участия в нём указали, в частности, использование феминитивов. Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил «Радио 1» в каком случае использование слов руководительница, психологиня или авторка будет считаться экстремизмом.
В документе указывается, что движение в России никак не зарегистрировано, но оно распространено на территории 60 регионов страны. «Участников движения» объединяют, в частности, использование в речи феминитивов. Но, по мнению, специалиста, использования только этих слов недостаточно, чтобы привлечь человека к ответственности за пропаганду «ЛГБТ»*.
«Эти слова указаны для того, чтобы показать некую общность этого движения, потому что оно не имеет статус юридического лица. Но как движение, например, как “АУЕ”*, оно имеет определённые схожие моменты. Это манера обращения, схожие ценности, общие мероприятия, праздники. Один из признаков – это вот эти словечки», — сказал Захидов.
Адвокат подчеркнул, что при использовании феминитивов важен контекст и действия человека. Так, если в соцсетях человек активно использует эти слова для продвижения идей, противоречащих ценностям государства, это может стать поводом для проверки со стороны правоохранительных органов.
«Будет играть роль контекст и применение этого контекста, то есть будешь ли ты это использовать, комментировать, распространять, находиться с ними в каких-то чатах, будешь ли с ними встречаться, тусоваться. Если ты просто говоришь слова, то ты просто говоришь слова, за слова у нас не наказывают. У нас наказывают за действия в этой части. Если ты напишешь, что чайлдфри – это круто, считается, что ты начнёшь пропагандировать, распространять. То есть начнёшь делать какие-то действия в интересах этого сообщества», — объяснил адвокат.
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*Экстремистская организация, запрещённая в России.
#адвокат
#ценности
#лгбт
#движение
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Глава АИДТ Ветров предложил учить в школах уходу за питомцами
19 января 2024, 13:44

Фото: istockphoto.com/Nataba

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами.
Он отметил важность правильного ухода за животными и в целом за окружающей средой.

«Прошу рассмотреть возможность внедрить в школьные часы обществознания (домоводства) раздел о грамотном обращении и уходе за домашними питомцами», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Тем временем дикие животные находятся в опасности из-за глобального потепления. В частности, речь идёт о горных козлах, которые из-за для них высокой дневной температуры начинают всё больше склоняться к ночному образу жизни, для них несвойственному. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Тhe guardian», опасность для млекопитающих кроется в том, что в ночное время они могут стать более лёгкой добычей для хищников.

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#школа
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