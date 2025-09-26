Достижения.рф

Подмосковные студенты могут принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Студенты Московской области могут принять участие в IX сезоне Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Регистрация уже открыта и продлится до 11 ноября 2025 года.



Участие бесплатное. Присоединиться могут студенты разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественнонаучных, педагогических, аграрных и медицинских.

Олимпиада проходит в несколько этапов:

  • Отборочный этап — с 14 ноября по 1 декабря 2025 года;
  • Подведение итогов отборочного этапа — конец декабря 2025 года;
  • Заключительный этап — в период с февраля по апрель 2026 года.
Итоги олимпиады объявят в мае — июне 2026 года.

​Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
Победители и призёры получат:
  • денежные премии до 300 000 рублей;
  • льготы при поступлении в ведущие вузы страны;
  • шанс пройти стажировку у компаний-партнёров олимпиады;
  • доступ к карьерным возможностям, HR-консультациям и многому другому.
Подмосковные студенты активно участвуют в «Я — профессионал». В прошлом сезоне Московская область завоевала 43 диплома, и вошла в топ-20 регионов по числу наград. Чтобы стать участником в этом году, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.



Ирина Паршина

