Подмосковные студенты могут принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»

26 сентября 2025, 10:28

Студенты Московской области могут принять участие в IX сезоне Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Регистрация уже открыта и продлится до 11 ноября 2025 года.





Участие бесплатное. Присоединиться могут студенты разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественнонаучных, педагогических, аграрных и медицинских.



Олимпиада проходит в несколько этапов:

Отборочный этап — с 14 ноября по 1 декабря 2025 года;

Подведение итогов отборочного этапа — конец декабря 2025 года;

Заключительный этап — в период с февраля по апрель 2026 года.

