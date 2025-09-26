Подмосковные студенты могут принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»
Студенты Московской области могут принять участие в IX сезоне Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Регистрация уже открыта и продлится до 11 ноября 2025 года.
Участие бесплатное. Присоединиться могут студенты разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественнонаучных, педагогических, аграрных и медицинских.
Олимпиада проходит в несколько этапов:
- Отборочный этап — с 14 ноября по 1 декабря 2025 года;
- Подведение итогов отборочного этапа — конец декабря 2025 года;
- Заключительный этап — в период с февраля по апрель 2026 года.
Победители и призёры получат:
- денежные премии до 300 000 рублей;
- льготы при поступлении в ведущие вузы страны;
- шанс пройти стажировку у компаний-партнёров олимпиады;
- доступ к карьерным возможностям, HR-консультациям и многому другому.