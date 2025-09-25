ЦФО примет марафон «Знание.Первые» к 80-летию атомной промышленности России
Москва и Тверь станут городами-участниками марафона «Знание.Первые» в Центральном федеральном округе. 26 сентября ЦФО примет на своей территории просветительский марафон, посвящённый 80-летию атомной промышленности России, рассказали в пресс-службе общества «Знание».
«Перед школьниками и студентами в Москве и Твери выступят государственные и общественные деятели, Герои России, лидеры бизнеса, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они расскажут о достижениях и перспективах российской атомной промышленности, возможностях, которые открываются перед молодёжью в этой сфере. В первый день марафона лекторы встретятся с молодыми жителями 11 городов страны. А в павильоне «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве программа продлится три дня – 26-28 сентября», – пояснили в пресс-службе.Марафон «Знание.Первые» охватит всю страну. Его площадки откроют во всех федеральных округах. Перед 25 тысячами участников выступят 120 лекторов. В ЦФО главное просветительское событие страны соберёт 12 тысяч школьников и студентов.
В центре внимания лекторов и молодёжи будут 80-летняя история атомной промышленности, научные открытия советских и российских ученых, мирный атом как символ прогресса, атомная энергия как залог суверенитета и независимости России.
Организатор марафона – Общество «Знание» при поддержке государственной корпорации «Росатом».