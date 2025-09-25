Около ста студотрядовцев Подмосковья собрал творческий фестиваль «Шифр Единства»
В Московском государственном институте культуры прошёл творческий фестиваль «Шифр Единства» с участием бойцов студенческих отрядов Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
«В фестивале участвовали около 100 ребят. Они представили номера в таких направлениях, как хореография, вокал, модельное искусство, художественное чтение. После активного трудового семестра студентам важно было отдохнуть и перезарядиться для дальнейшей деятельности», – поделилась министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Так, ребята из сервисного отряда «Заряд» выступили с авторской песней, участники сельскохозяйственного отряда «Варягъ» удивили зрителей кавером песни «Синяя вечность». Творческий коллектив «Заряжая сердца» подготовил театральный номер, рассказывающий о студенческих отрядах с самых истоков. А ребята из отрядов проводников представили юмористический номер про обслуживание пассажиров поезда.