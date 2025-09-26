В МФЦ Подмосковья проведут Всероссийскую контрольную «Выходи решать»

26 сентября 2025, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Жителей Московской области приглашают проверить свои знания во Всероссийской контрольной «Выходи решать». Она пройдет с 28 сентября по 5 октября в МФЦ региона. Участие бесплатное, прийти может каждый желающий старше 14 лет, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.







В контрольной можно проверить свои знания по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Задания составили на уровне 8–9 классов. Пройти тестирование можно на цифровой платформе All Cups — для участия нужна предварительная регистрация.

​Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области



«В 25 округах многофункциональные центры станут очными площадками для проведения Всероссийской контрольной «Выходи решать». Участников обеспечат всем необходимым: в помещениях центров оборудуют рабочие места с компьютерами и предоставят стабильный доступ в интернет», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

После прохождения контрольной каждый получит именной сертификат, а лучшие участники — призы от Фонда целевого капитала МФТИ.





