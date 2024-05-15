Подмосковные студенты смогут пройти Школы вожатых в регионе

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Школу вожатых в Подмосковье пройдут 350 студентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Студенты педагогического института уже прошли специальные тренинги и семинары.
Выпускной экзамен вожатые буду4т сдавать 25 мая в оздоровительном центре «Литвиново».
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«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей. Для работы в детских лагерях мы подготовили более 350 вожатых, которые уже заканчивают свое обучение.В программе для молодых педагогов предусмотрены все необходимые знания — от безопасности до педагогики. Только после комплексной подготовки они могут приступить к работе в детском лагере», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Выпускной экзамен вожатые буду4т сдавать 25 мая в оздоровительном центре «Литвиново».
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Мира Полтева