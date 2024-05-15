В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

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В Государственную думу внесли законопроект, призванный запретить продажу тонизирующих, в том числе энергетических напитков несовершеннолетним, об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны», — написал Володин.
По его словам, сегодня энергетики потребляет почти каждый четвёртый россиянин, а среди молодёжи — каждый второй.
Володин подчеркнул, что злоупотребление этими напитками может привести к развитию гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
Председатель ГД заявил, что этот законопроект должен быть принят до августа.
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