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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

15 мая 2024, 08:06
Фото: iStock/Stockah

Фото: iStock/Stockah

В Государственную думу внесли законопроект, призванный запретить продажу тонизирующих, в том числе энергетических напитков несовершеннолетним, об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Депутаты всех фракций внесли в Государственную Думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны», — написал Володин.

По его словам, сегодня энергетики потребляет почти каждый четвёртый россиянин, а среди молодёжи — каждый второй.



Володин подчеркнул, что злоупотребление этими напитками может привести к развитию гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Председатель ГД заявил, что этот законопроект должен быть принят до августа.

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#вячеслав володин
#госдума
#законопроект
В Японии быстро распространилась смертельная болезнь
NHK: в Японии фиксируют рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком
15 мая 2024, 07:49

Фото: istock / Derek Brumby

В Японии зафиксировали рекордно быстрое распространение гемолитического стрептококка. Он может привести к летальному исходу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
С 5 мая этого года был зарегистрирован 801 случай заражения. Всего в 2023 году зафиксировали 941 случай острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания. Причины неизвестны.

Сообщается, что одной из версий является ослабление мер защиты от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Он отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух. Вирусологи провели исследование над 600 пациентами и обнаружили, что вирус стал в разы опаснее.

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#вирус
#исследование
#воздух
#штамм
#заболевания
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Мужчина женился на женщине старше себя и испугался последствий
15 мая 2024, 04:39

Фото: istock / ajr_images

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет мужчине, который женился на женщине старше себя, но затем испугался последствий и захотел найти сверстницу. Рекомендации эксперта приводит издание Metro.
За советом к Коллинз обратился 20-летний молодой человек, который признался, что хочет уйти от супруги. По словам мужчины, больше всего его смущает, что женщина стала стареть: у нее обвисла грудь и появились морщины на шее.

«В последнее время я стал бояться ложиться с ней в постель. Это странно, как будто я сплю со своей тетей или что-то в этом роде», — пожаловался он.
Он рассказал, что 4 года назад влюбился в свою избранницу, которая в то время выглядела лучше. У нее был хороший дом, дорогой автомобиль, которым она позволяла ему пользоваться. Помимо этого, парень хотел съехать от родителей, поскольку часто ссорился с ними.

Но, по его словам, постепенно плюсы жизни со взрослой женщиной исчезли.

«Я просто хочу познакомиться с девушкой своего возраста, но не знаю, как уйти от жены, не причинив ей боли», — посетовал автор письма.
Коллинз ответила ему, что он ведет себя бессердечно по отношению к жене, использует ее и не уважает. Как считает секс-коуч, если бы женщина узнала о его словах и мыслях, то немедленно бы выгнала бы его.

«Похоже, вы вступили в этот брак только для того, чтобы о вас заботились. Если вы хотите найти ровесницу, она будет ожидать, что вы возьмете на себя ответственность и будете вести себя как взрослый, которым вы и являетесь, просто ведете себя не так», — заявила коуч.
Она также указала, что необходимо сказать супруге, что их брак не удался. И крайне важно объяснить, что её вины в этом нет.

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#машина
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Лишние прав за корвалол: Минздрав дал разъяснения по списку опасных для водителей лекарств
Минздрав: список «запрещенных водителям» лекарств носит информационный характер
15 мая 2024, 01:42

Фото: istock / juefraphoto

Распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение. Об этом сообщает российский Минздрав в Телеграм-канале.
В списке перечислены лекарства, которые, в частности, содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт и подобные составляющие.

Ведомство отметил, что ряд из упомянутых препаратов действительно может помешать управлять автомобилем: они снижают скорость реакции и провоцируют сонливость, так что водить после их приема настоятельно не рекомендуется. Минздрав напомнил, что важная для водителей информация указана в инструкциях к лекарствам.

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#минздрав
#скорость
#лекарства
#нарушение
#спирт
#информация
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Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС
Мишустин назначил Валерия Пикалева главой Федеральной таможенной службы
14 мая 2024, 23:36

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева главой Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
После отставки прежнего руководителя ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности руководителя ФТС с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов.

«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано», — отметили кабмине.
Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ.

С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных силах СССР, РФ. Затем работал в правительстве Ленинградской области в роли заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора — главы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее Владимир Путин утвердил новый состав правительства России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#университет
#ссср
#михаил мишустин
#министр
#рф
#служба
#правительство
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В Химках утка вывела птенцов на балконе жилого дома
14 мая 2024, 22:43

Фото и видео: пресс-служба администрации г. о. Химки

Дикая утка свила гнездо на балконе дома жилого комплекса «Город Набережных» в Химках. Птица вывела 11 утят прямо горшке из-под цветов, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Утка кряква влетела на незастеклённый балкон одного из домов ЖК и свила гнездо. Сначала в цветочном горшке появилось пять яиц. Утка практически не отлучалась от гнезда, и вскоре появилось ещё шесть яиц. 11 пушистых утят вылупились 13 мая. Жильцы следили за ситуацией, а при появлении утиного семейства помогли освоиться в ближайшем водоёме. Птенцы вместе с мамой-уткой пустились в первое плавание», – отметили в администрации.
Там отметили, что в прошлом году утка также свила гнездо в цветочном горшке на балконе жилого комплекса. Тогда на свет появились 10 здоровых птенцов. Через некоторое время молодое утиное семейство пустилось в плавание по реке.

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#химки
#птицы
#утка
#дом
#природа
#подмосковье
#московская область
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Консультации по недвижимости в СНТ в майские праздники охватили 10 тыс. садоводов
14 мая 2024, 22:36

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Сотрудники Минимущества и БТИ Подмосковья, а также администраций муниципалитетов в период майских праздников посетили 86 садоводческих товариществ региона. Они провели консультации для дачников по оформлению недвижимости, рассказали в пресс-службе Минмособлимущества.
«В Московской области с 28 апреля по 12 мая провели встречи в 86 садоводческих товариществах, расположенных в 16 городских округах. Консультации охватили 10 тыс. садоводов», – уточнили в ведомстве.
Главными темами обсуждения стали регистрация недвижимости, перевод садового дома в статус жилого и кадастровые работы.

«В майские праздники возникла отличная возможность донести информацию до каждого члена товарищества об упрощённой регистрации имущества по «дачной амнистии» и о других нюансах земельно-имущественного блока, не отвлекая граждан от дачных дел. Информационная кампания продлится до осени», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она добавила, что с начала года в регионе зарегистрировали 22,5 тыс. объектов недвижимости, в том числе 17,3 тыс. домов.

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Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачу за майские праздники

​Услуги подмосковного БТИ теперь доступны в приложении «Добродел»

Через приложение «Добродел» теперь можно получить архивные сведения из БТИ
#наталья адигамова
#минимущества
#консультации
#садовод
#снт
#дачная амнистия
#недвижимость
#регистрация
#бти
#подмосковье
#московская область
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В лесу под Можайском нашли редчайший гриб «ведьмин котёл»
14 мая 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В лесах Можайского городского округа обнаружили неизвестное ранее место произрастания редкого гриба саркосомы шаровидной, занесённого в Красные книги России и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«При обследовании леса специалисты фонда «Верховье» выявили новое место произрастание уникального гриба, в простонародье называемого «ведьминым котлом». Ранее саркосому уже находили на территории памятника природы «Сложный ельник со сфагновым болотом» в Волоколамском городском округе», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Саркосома шаровидная по внешнему виду напоминает коричневый горшочек с чёрным содержимым, из-за чего и получила народное название. Гриб предпочитает хвойные леса, его можно найти среди сосен и елей. Плодовые тела обычно появляются сразу после схода снега. Этот вид очень редок в Центральной России.

В народе бытует мнение о целебных свойствах «ведьмина котла» и о его пригодности в пищу. Однако на самом деле гриб несъедобен, и научных данных об его пользе для здоровья нет.

Фирсов напомнил, что сбор саркосомы шаровидной чреват административным наказанием. Помимо неё, в Красную книгу России внесён ещё один вид грибов, встречающихся на территории Московской области, – спарассис курчавый.

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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье

В подмосковных лесах начали появляться первые грибы

В подмосковном лесу нашли редкий гриб-коралл
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#лес
#можайск
#красная книга
#природа
#подмосковье
#московская область
#грибы
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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
14 мая 2024, 21:39

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Комитет лесного хозяйства Московской области опубликовал карту, с помощью которой жители региона могут выбрать удобное место для участия в ежегодной акции по посадке деревьев «Лес Будущего». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Акция стартует 18 мая и пройдёт в рамках международной акции «Сад Памяти». Ждём вас на 16 подготовленных лесных площадках акции. Для выбора воспользуйтесь нашей картой. Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество, расположенное рядом с коттеджным поселком «Лыжник» в Дмитровском городском округе. У места проведения акции организуют парковку для личного транспорта. От неё до площадки будут ходить бесплатные автобусы», – сообщили в Комлесхозе региона.
Чтобы добраться до места проведения акции своим ходом, можно воспользоваться электричкой. С Савёловского вокзала нужно доехать до станции Лобня и по прибытии выйти к ул. Ленина. Оттуда до центральной площадки участников акции будут развозить бесплатные автобусы.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сбор участников объявлен в 9 утра, начало акции – в 10:00. Посадочный материал и инвентарь выдадут на месте. Участников акции попросили одеться по погоде.

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#лес
#деревья
#акция
#экология
#подмосковье
#московская область
#комлесхоз мо
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В Московской области в этом году откроют более 260 пунктов сдачи ЕГЭ
14 мая 2024, 21:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Для сдачи Единого государственного экзамена в Подмосковье в этом году откроют 264 пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Основной период сдачи ЕГЭ в Московской области вместе с резервными днями пройдёт с 23 мая по 21 июня. Как напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, с этого года ожидаются нововведения. Так, выпускники смогут пересдать экзамен по одному предмету до окончания приёмной кампании в вузах.

«Молодые люди также могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, если они – отличники и закончили школу или колледж с золотой или серебряной медалью, активно и успешно участвовали в спортивных соревнованиях, добровольческой деятельности, олимпиадах», – напомнил Брынцалов.
Ранее он заявлял, что всего в этом году ЕГЭ сдадут около 39 тыс. юных жителей Подмосковья, порядка 34 тыс. из них – выпускники школ.

По данным пресс-службы, самыми популярными предметами в 2024 году стали обществознание, информатика и иностранные языки. Расписание ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2024 году можно найти по ссылке.

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#экзамены
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#московская область
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