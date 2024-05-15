В Серпухове проведут всероссийскую акцию «Особенности национальной уборки»

Фото: пресс-служба проекта «Особенности национальной уборки»проекта
26 мая 2024 года на территории городского пляжа городского округа Серпухов состоится Всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Участие в акции примет председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации Д.Н. Кобылкина.
В программе экологической акции предусмотрены активности, связанные с местными традициями и национальными особенностями конкретного региона.
Начало акции 26 мая в 11:00.
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«Акция «Особенности национальной уборки» призвана сплотить жителей страны вокруг общей темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона. Основными целями проекта являются экологическое просвещение граждан, воспитание культуры бережного отношения к природе, оценка экологической активности населения, воспитание экологического патриотизма, формирование экологических традиций», - подчеркнули в пресс-службе.
В программе экологической акции предусмотрены активности, связанные с местными традициями и национальными особенностями конкретного региона.
Начало акции 26 мая в 11:00.
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Мира Полтева