Подмосковные студенты стали победителями региональной конференции

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Учащиеся колледжа «Энергия» стали победителями и призерами региональной студенческой конференции. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студенты из Реутова, Балашихи и Богородского приняли участие в региональной итоговой конференции, проходившей в Центре специальной подготовки колледжа «Энергия» в Старой Купавне.
В результате конкурса призерами стали первое место заняла Ирина Максак второе место получили Ольга Кукса и Мария Мещеряков, а также Валерия Бельчикова, замкнул тройку лидеров Кирилл Задоров.
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«В ходе выступлений студенты рассказали о различных сервисах на основе искусственного интеллекта и их применении в профессиональной сфере. Отдельно уделили внимание творческому проекту «Ты хочешь мира? Помни о войне!», посвященному 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика Бориса Васильева, который был отмечен победой в номинации «Вклад в развитие изучения литературы», — рассказали в пресс-службе.
В результате конкурса призерами стали первое место заняла Ирина Максак второе место получили Ольга Кукса и Мария Мещеряков, а также Валерия Бельчикова, замкнул тройку лидеров Кирилл Задоров.
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Мира Полтева