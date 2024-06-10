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В Подмосковья стали известны сроки приемной кампании в колледжи и техникумы

10 июня 2024, 14:27
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Абитуриентам Подмосковья рассказали о сроках приемной кампании в колледжи и техникумы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области прием документов для поступления стартует 20 июня 2024 года в колледжах и техникумах, а также кластерах федерального проекта «Профессионалитет».

«В этом году для будущих студентов предусмотрено почти 19 тысяч бюджетных мест, 9 тысяч из которых выделено под программы «Профессионалитета».<…> С 1 сентября 2024 года федеральный проект «Профессионалитет» будет реализовываться на базе 36 колледжей и 2 ВУЗов по 10 ведущим отраслям экономики», — подчеркнули в пресс-службе.



Стоит отметить, что программы обучения «Профессионалитет» для студентов разрабатываются совместно с работодателями.

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В Подмосковье запустили свадебный портал
10 июня 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Портал «Свадьба в Подмосковье», рассчитанный на тех, кто хочет заключить союз или отметить бракосочетание на территории Московской области, запустили в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Портал объединил в себе массу полезной информации. Там размещена информация о более чем шестидесяти разнообразных площадках для заключения брака, рассказывается о возможности организовать выездную регистрацию, в том числе в парках, и о многом другом», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она добавила, что выездные регистрации становятся всё более популярными у подмосковных молодожёнов. Сейчас для этого достаточно определиться с местом и подать заявление на выбранную дату.

В министерстве отметили, что на портале собраны данные про наиболее популярные площадки для свадеб, в их числе музей-заповедник «Архангельское», парки, а также парк-отели, дома культуры и различные необычные локации.

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В России проходит онлайн-акция «Свеча памяти»
10 июня 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Онлайн-акция «Свеча памяти», посвящённая памяти героев Великой Отечественной войны и приуроченная ко Дню памяти и скоби, проводится в России, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений», организовавшего акцию.
«Зажечь свою виртуальную свечу можно на платформе деньпамяти.рф. Для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку на главной странице сайта. Это действие сразу отразится на счётчике», — говорится в сообщении.
Кроме того, на платформе деньпамяти.рф можно посмотреть видеоинтервью ветеранов Великой Отечественной войны. Через платформу также можно сделать благотворительный взнос: деньги будут направлены на медицинскую помощь ветеранам.

Зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование в пользу ветеранов можно до 22 июня.

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#22 июня
#великая отечественная война
#патриотизм
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#благотворительность
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В Подмосковье будут производить комплексы для сортировки и переработки мусора
10 июня 2024, 13:52

Фото: МинЖКХ МО

В городском округе Истра начнут выпускать автоматические мусоросортировочные комплексы. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Реализацией проекта займётся АО УВЗ-Транс в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод», входящий в Ростех. Предприятие было выбрано в ходе конкурса Минпромторга на право заключения специального инвестиционного контракта.
«Суммарный объём инвестиций в проект оценивается в 750 млн рублей. Производственное помещение площадью 4,5 тыс. кв. м. расположено на участке размером 2 га. На предприятии станут производить автоматические мусоросортировочные комплексы для обработки твёрдых коммунальных отходов. Это будет импортозамещающее, адаптированное для наших условий оборудование, которое смогут использовать операторы по обращению с ТКО не только в Подмосковье, но и по всей России», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что для жителей Истры и близлежащих муниципалитетов на предприятии будет создано около 70 рабочих мест.

Проект будет реализован в два этапа. На первом до 2030 года компания запустит производство автоматических мусоросортировочных комплексов. На втором этапе, до 2038-го, она наладит серийное производство комплексов.

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#московская область
#мининвест мо
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В Лобне построят переход через ж/д пути
10 июня 2024, 13:50

Фото: Комитет по конкурентной политике МО

Разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути планируют построить в городе Лобня, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Пешеходный переход должен быть построен в районе лома №15 по Кольцевой улице. В рамках строительства подрядчику предстоит переустроить кабельные линии, канализацию и водоснабжение, обеспечить, электрооборудование и освещение перехода, телемеханическое управление художественной подсветкой, а также пожарную сигнализацию, провести благоустройство и озеленение прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 529 миллионов 586 тысяч 509 рублей 24 копейки. Заявки принимаются до 24 июня.

Работы должны быть проведены в 2025 году. Финансирование предусмотрено из регионального бюджета.

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#железная дорога
#комитет по конкуретной политике мо
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Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников
10 июня 2024, 13:29

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о новых мерах поддержки для работников учреждений социального обслуживания Московской области. Речь идёт о выплате на аренду жилья, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Предлагается установить ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей. Аналогичную меру поддержки мы ранее уже ввели для медиков и педагогов», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
При этом семья, где оба супруга работают в учреждениях социального обслуживания будут получать 30 тысяч рублей.
«Это специалисты, которые помогают самым нуждающимся. Значимость их работы сложно переоценить. Сегодня наш регион очень нуждается во врачах, сиделках, медсёстрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации», – подчеркнул Брынцалов.
Он назвал помощь с жильём очень эффективной мерой поддержки, которая уже успешно себя зарекомендовала. Сейчас такую ежемесячную выплату получают более 11 тысяч медработников.
«Кроме этого, планируется предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам: 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч – во второй», – поделился планами спикер Мособлдумы.
Как рассказали в пресс-службе, законопроект планируется рассмотреть на заседании, которое пройдёт 13 июня.

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#социальные выплаты
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График работы почтовых отделений Подмосковья изменится из-за Дня России
10 июня 2024, 13:28

Фото: iStock/blinow61

Почтовые отделения в Московской области не будут работать в среду, 12 июня, так как это государственный праздник — День России, сообщает пресс-служба регионального Мингоусправления.
«12 июня станет выходным для всех почтовых отделений, за исключением круглосуточных: они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Кроме того, за день до праздника, 11 июня, почтовые отделения закроются на час раньше», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что 12 июня почтальоны не будет разносить периодику. При этом пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с областным отделением Соцфонда России.

В четверг, 13 июня, все отделения и почтальоны вернуться к работе по обычному графику.

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В Москве пройдет всероссийская конференция, посвященная укреплению института семьи
10 июня 2024, 13:11

Фото: istockphoto / kasto80

Московская область примет участие в конференции, посвященной укреплению института семьи и направленной на решение проблемы сиротства «Россия без сирот - до последнего 2024». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Желтый аист».
Деловая программа конференции состоится на площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты РФ с 12 по 13 июня.

«В этом году конференция будет посвящена теме: «Семья — центр помогающих стратегий и колыбель традиционных российских ценностей». Основные темы пленарных сессий и семинаров: пленарная сессия «Семья — эффективная платформа ценностно-ориентированной помощи детям и семьям группы риска», «Разыскиваются профессионалы с миссией в сердце: индивидуальный маршрут развития в ценностно-ориентированном добровольчестве», круглый стол: «Семья, а не просто опекуны — особенности сопровождения опекаемых детей после достижения 18 лет», семинар «Помощь помогающему — особенности сохранения ресурсного баланса у людей помогающих профессий», дискуссионная панель «Крепкая и многодетная семья — поиск эффективных подходов к развитию института семьи в России» и форсайт «Крепкая семья, как фактор устойчивого развития экономики страны», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что спикерами и гостями конференции станут эксперты в области помощи детям и семьям группы риска, успешные супруги и родители, руководители некоммерческих организаций и государственных ведомств.

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Готовность капремонта в школе №9 Наро-Фоминска достигла 45%
10 июня 2024, 13:01

Фото: istockphoto / kasto80

Капитальный ремонт проводится в двух корпусах школы №9 имени космонавта Лебедева на улице Шибанкова в Наро-Фоминске, в настоящий момент работы выполнены на 45%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В основном корпусе сейчас монтируют системы электро- и водоснабжения, а также отопительную систему, ведутся фасадные и кровельная работы и внутренняя отделка помещений. Во втором корпусе идёт обустройство инженерных сетей, фасадные работы, рабочие усиливают дверные проёмы и монтируют оконные блоки», — говорится в сообщении.
В работах задействованы более 60 человек, используется две единицы техники. Капитальный ремонт финансируется из бюджета Московской области.

Отремонтированная школа должна заработать 1 сентября.

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В России проведут акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби
10 июня 2024, 12:47

Фото: iStock/iZhenya

22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в России проведут ряд мемориальных мероприятий, включая флешмобы, спектакли и концерты, сообщает пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
«Мероприятия начнут проводить в ночь на 22 июня. В частности, волонтёры Победы и активисты «Бессмертного полка России» организуют акцию «Огненные картины войны» — в России и за рубежом будут созданы масштабные огненные инсталляции, связанные с войной и Победой», — говорится в сообщении.
Кроме того, у воинских мемориалов по всей стране будет проводиться акция «Свеча памяти» в память о тех, кто боролся с нацисткой Германией. А у подножия Ржевского мемориала советскому солдату в ночь на 22 июня состоится концерт-реквием, который прервётся в 4 утра звуком бомбёжки и артиллерийских обстрелов. Потом прозвучит голос Левитана, а все участники концерта споют «Вставая, страна огромная!».

В День памяти и скорби в стране пройдёт минута молчания — она начнётся в 12:15. Прервётся вещание по всем телеканалам и в радиоэфире, остановится транспорт, замрёт работа и люди вспомнят героев, отдавших жизнь за Победу в войне.

На 22 июня запланированы также иммерсионные театральные постановки, посвящённые войне, световые шоу и различные патриотические акции.

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#великая отечественная война
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