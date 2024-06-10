В Подмосковья стали известны сроки приемной кампании в колледжи и техникумы

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Абитуриентам Подмосковья рассказали о сроках приемной кампании в колледжи и техникумы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области прием документов для поступления стартует 20 июня 2024 года в колледжах и техникумах, а также кластерах федерального проекта «Профессионалитет».
Стоит отметить, что программы обучения «Профессионалитет» для студентов разрабатываются совместно с работодателями.
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«В этом году для будущих студентов предусмотрено почти 19 тысяч бюджетных мест, 9 тысяч из которых выделено под программы «Профессионалитета».<…> С 1 сентября 2024 года федеральный проект «Профессионалитет» будет реализовываться на базе 36 колледжей и 2 ВУЗов по 10 ведущим отраслям экономики», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что программы обучения «Профессионалитет» для студентов разрабатываются совместно с работодателями.
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Мира Полтева