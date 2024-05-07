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Подмосковным школьникам расскажут, как безопасно разместить объявления в интернете

07 мая 2024, 17:57
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Материалы видеороликов посвящены правилам безопасных сделок в интернете, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам расскажут о выборе надёжных продавцов и товаров, безопасном общении через инструменты платформы, оформлении доставки, правилах размещения объявлений. Они также узнают, как сохранить персональные данные и деньги при совершении интернет-сделок», – говорится в сообщении.
Проект предназначен для детей в возрасте от 6 лет и рекомендуется для просмотра с родителями или педагогами. Присоединиться можно по ссылке.



Ребята могут попробовать себя в конкурсе, запущенном в честь старта дебютного сезона в проекте IT-компании Авито, которая на этот раз стала партнёром проекта.

Учащиеся могут придумать сценарий новых приключений героев в цифровой среде. Авторы лучших сценариев получат поездку в офис Авито и подарки.

Сценарии можно отправлять на адрес school@avito.ru с указанием имени автора, школы и класса. Итоги подведут в сентябре.

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