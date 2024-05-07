Подмосковным школьникам расскажут, как безопасно разместить объявления в интернете

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Материалы видеороликов посвящены правилам безопасных сделок в интернете, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам расскажут о выборе надёжных продавцов и товаров, безопасном общении через инструменты платформы, оформлении доставки, правилах размещения объявлений. Они также узнают, как сохранить персональные данные и деньги при совершении интернет-сделок», – говорится в сообщении.Проект предназначен для детей в возрасте от 6 лет и рекомендуется для просмотра с родителями или педагогами. Присоединиться можно по ссылке.
Ребята могут попробовать себя в конкурсе, запущенном в честь старта дебютного сезона в проекте IT-компании Авито, которая на этот раз стала партнёром проекта.
Учащиеся могут придумать сценарий новых приключений героев в цифровой среде. Авторы лучших сценариев получат поездку в офис Авито и подарки.
Сценарии можно отправлять на адрес school@avito.ru с указанием имени автора, школы и класса. Итоги подведут в сентябре.
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Лора Луганская