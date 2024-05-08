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Жители Подмосковья могут принять участие в соревновании по IT «Знание.Вики»

08 мая 2024, 11:42
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском соревновании по IT. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие в хакатоне все желающие могут до 10 мая 2024 года.

«Студенты вузов и колледжей, молодые специалисты и команды стартапов могут побороться за призовые места в хакатоне Знание.Вики. Участникам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации. Команды, прошедшие в финал, получат памятные призы от проекта Знание.Вики Российского общества «Знание» и подарочные курсы», — поделились в министерстве.



Стоит отметить, что финал конкурса «Знание.Вики» пройдет 28 мая.

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#подмосковье
Названа степень строительной готовности школы на 1,5 тыс. мест в ЖК «Пехра» в Балашихе
08 мая 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1500 учеников, возводят на Трубецкой улице на территории жилого комплекса «Пехра» в Балашихе, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 58%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте ведётся монтаж инженерных систем: водоснабжения, отопления, вентиляции и электроснабжения, продолжаются фасадные и отделочные работы. На пришкольной территории стартовала подготовка основания под спортивное ядро, а также под детские игровые и спортивные площадки. В работах заняты 120 человек, используется ять единиц техники. Строительство идёт в графике», — говорится в сообщении.
По плану, в четырёхэтажной школе общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров смогут учиться 500 младшеклассников и 1000 учеников средней и старшей школы. В здании предусмотрены блоки спортзалов с тренерскими и раздевалками, актовый зал на 500 зрителей, библиотечно-информационный центр и столовая на 500 мест с кухней.

Новый школа должна заработать 1 сентября текущего года.

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#балашиха
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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Жителям Подмосковья напомнили правила эксплуатации электрических обогревателей
08 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/Maryviolet

В периоды похолодания многие начинают использовать электрообогреватели, однако неправильная эксплуатация этого бытового прибора может привести к пожарам. О том, как согреться и не сгореть, жителям Московской области рассказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса № 5 Павел Демидов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ни в коем случае нельзя использовать самодельные или не вполне исправные электрообогреватели, так как даже маленькая искра или короткое замыкание из-за того, что прибор сломан, может привести к пожару», — казал Демидов.
Он добавил, что электроприборы рекомендуется устанавливать на негорючие теплоизоляционные подставки. Кроме того, рядом с этой техникой нельзя оставлять детей без присмотра. На обогревателе не стоит сушить вещи и не нужно оставлять его в захламлённом помещении.

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#пожарная безопасность
#советы
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Российские власти хотят освободить от НДФЛ одну из категорий граждан
Власти РФ и профсоюзы обсуждают освобождение от НДФЛ малоимущих
08 мая 2024, 11:27

Фото: istockphoto/alexialex

В России обсуждается возможность освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан. Над этим вопросом работают власти страны совместно с профсоюзами и компаниями.
Соответствующий пункт о необлагаемом налогом уровне дохода в размере прожиточного минимума вошел в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы, передаёт «РБК». Этот документ был подписан 25 апреля 2024 года. Предыдущее соглашение действовало с 2021 по 2023 год.

Малоимущими семьями будут признаны те, члены которых за последние три месяца получали доход, меньший прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти граждане будут освобождены от уплаты НДФЛ. Инициатором этой меры, направленной на устранение социального и экономического неравенства, выступили профсоюзы.

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#профсоюзы
#ндфл
#меры
#доходы
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В Наро-Фоминске прошло торжественное возложение к мемориалам воинских захоронений
08 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В преддверии главного праздника страны в городском округе проходят торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В городском округе расположено порядка 130 воинских захоронений, мемориалов и обелисков, посвященных памяти павших воинов.

«Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ принял участие в возложении венков и гирлянд к месту захоронения погибших на наро-фоминской земле солдат и офицеров 201-й Латышской стрелковой дивизии. Это была первая национальная дивизия в Красной Армии, и дорогой ценой достались ее солдатам и командирам бои за полное освобождение Наро-Фоминска: почти половина личного состава не вернулась с полей сражений», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что более ста воинов 201-й дивизии были награждены орденами и медалями.

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#солдат
#наро-фоминск
#день победы
#память
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В ЖК «Столичный» в Балашихе строят шестиэтажную поликлинику
08 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство шестиэтажной поликлиники для взрослых и детей ведётся на территории жилого комплекса «Столичный» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, в настоящее время на объекте ведётся обустройство кровли и отделка помещений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас рабочие обустраивают кровлю будущей поликлиники, подпорную стену, наружные и внутренние инженерные системы. Ведётся также черновая и чистовая отделка и монтаж витражей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 350 помещений в поликлинике будут отведены для взрослых пациентов, а ещё 320 — для детей. Общий штат нового медицинского учреждения составит 240 человек.

В министерстве добавили, что в ЖК «Столичный» уже построено три школы и шесть детских садов, обустроены игровые площадки и спортивные площадки для детей и взрослых.

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#балашиха
#строительство
#поликлиника
#минжилполитики мо
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Подмосковные спортсмены примут участие в финале всероссийского фестиваля ГТО
08 мая 2024, 11:03

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Команда из Ленинского городского округа представит Подмосковье в финале всероссийского фестиваля ГТО. Об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоится с 13 по 19 мая 2024 в Республике Башкортостан.

«Команда ООО «Ю-КЕН» из Ленинского городского округа представит Московскую область в финале всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ранее команда стала победителем зимнего фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» Московской области. Соревнования состоялись 6 марта 2024 года в городском округе Подольск», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех желающих.

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#подольск
#соревнования
#гто
#ленинский городской округ
#спорт
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В Пушкине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья
08 мая 2024, 10:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Восьмиэтажная новостройка с квартирами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в подмосковном Пушкине получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Квартиры в новом доме получат 65 семей переселенцев. Теперь после того, как будут подписаны акты приёма-передачи, новые жильцы смогут оформить права собственность на жилплощадь, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и прочее», — говорится в сообщении.
Адрес новостройки: город Пушкино, Октябрьская улица, дом №49. На прилегающей к дому территории оборудовали парковки, установили спортивные и детские игровые площадки, провели озеленение. Отмечается также, что объекты социальной инфраструктуры находятся в пешей доступности от нового дома, что является важной составляющей комфортной жизни.

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#пушкино
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#расселение
#минжилполитики мо
#строительство
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В парках Подмосковья установят вендинговые аппараты для кормления животных
08 мая 2024, 10:14

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Вендинговые аппараты с кормом для диких животных планируется установить в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, такие аппараты уже были установлены в ряде областных парков в прошлом году, и это принесло хорошие результаты.

«Установка таких аппаратов помогла сохранить биологическое разнообразие, повысить экологическую грамотность жителей и сформировать бережное отношение к обитателям городских парков и водоёмов. (…) Принимая во внимание социальную и экологическую значимость проекта, прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парках на территориях муниципалитетов», — заявил Тихон Фирсов.
В министерстве добавили, что обычные продукты, которыми люди часто подкармливают животных в парках, могут нанести представителям фауны серьёзный вред. А в вендинговых аппаратах подбирается безопасный и полезный корм для каждого вида животных.

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В Подмосковье ввели в эксплуатацию дома ЖК «Дом на Сиреневой»
08 мая 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Два новых дома в жилом комплексе «Дом на Сиреневой» введены в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Дом на Сиреневой» расположен в городском округе Щёлково.

«В Жилом комплексе «Дом на Сиреневой» возведены два монолитно-кирпичных 17-этажных дома комфорт-класса. На территории ЖК выполнены работы по благоустройству, установлены игровые и спортивные площадки, предусмотрены наземные автостоянки. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, займут магазины, службы быта, аптеки и другие объекты торговой инфраструктуры», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что дома рассчитаны в общей сложности на 541 квартиру. Также рядом с жилкомплексом расположены школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.

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