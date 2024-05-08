Жители Подмосковья могут принять участие в соревновании по IT «Знание.Вики»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском соревновании по IT. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие в хакатоне все желающие могут до 10 мая 2024 года.
Стоит отметить, что финал конкурса «Знание.Вики» пройдет 28 мая.
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«Студенты вузов и колледжей, молодые специалисты и команды стартапов могут побороться за призовые места в хакатоне Знание.Вики. Участникам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации. Команды, прошедшие в финал, получат памятные призы от проекта Знание.Вики Российского общества «Знание» и подарочные курсы», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что финал конкурса «Знание.Вики» пройдет 28 мая.
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Мира Полтева