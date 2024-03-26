В Подмосковье прошли «Разговоры о важном», посвященные терроризму

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
С учащимися Подмосковья поговорили о борьбе с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«Разговоры о важном» прошли в рамках внеурочных занятий в колледжах и школах Московской области.
Также детям напомнили о важности соблюдения правил безопасности и телефоны служб экстренного реагирования.
Стоит отметить , что по окончанию занятий школьники сделали из бумаги белые крокусы — символ поддержки пострадавших в теракте.
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«В рамках занятий ребятам рассказали о терроризме, о том, как в России борются с ним, как можно помочь пострадавшим в теракте. Обучающиеся узнали, что многие страны мира выразили соболезнования народу России, обратились к руководству со словами осуждения теракта.Кроме того, школьникам и студентам показали фрагмент обращения президента РФ Владимира Путина, с которым он выступил после трагедии в «Крокус Сити Холл», – поделились в пресс-службе.
Также детям напомнили о важности соблюдения правил безопасности и телефоны служб экстренного реагирования.
Стоит отметить , что по окончанию занятий школьники сделали из бумаги белые крокусы — символ поддержки пострадавших в теракте.
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Мира Полтева