Студентка Раменского колледжа стала лучшим парикмахером на регионального чемпионате

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Студентка третьего курса Раменского колледжа Виктория Кучишкина стала лучшим парикмахером регионального этапа «Профессионалы». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На базе колледжа «Подмосковье» прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы 2024». Соревнования проводились по профессиональному мастерству среди студентов в компетенции «Парикмахерское искусство». Кучишкина успешно прошла все этапы соревнования и заняла первое место», – говорится в сообщении.Студентка продемонстрировала навыки в выполнении различных парикмахерских задач, включая вечернюю причёску с окрашиванием, удлинённую стрижку для женщин, накручивание бигуди-коклюшек, салонную стрижку «боб» с окрашиванием и мужскую классическую стрижку.
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Лора Луганская