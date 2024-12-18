Стартовал приём заявки на конкурс «Родная игрушка»

Фото: сайт igrushka.znanierussia.ru
Стартовал Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организаторами конкурса выступают Российское общество «Знание» и Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля будущего года на сайте.
Конкурс адресован широкой аудитории. Проекты игр и игрушек для детей от 0 лет и старше могут представить независимые авторы, производители детских игр и игрушек, творческие коллективы.
Цель конкурса – стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Они должны помочь детям лучше узнать свою страну и её историю, ориентироваться на создание крепкой семьи, развивать творческое и научно-техническое мышление.
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«Для участия в конкурсе участникам нужно определиться с тематикой работы. В числе тем – семья и духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века. Среди номинаций – сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструктор и сборная модель, техническая и технологическая игрушка, а также мультимедийный проект», – отметили организаторы.
Конкурс адресован широкой аудитории. Проекты игр и игрушек для детей от 0 лет и старше могут представить независимые авторы, производители детских игр и игрушек, творческие коллективы.
Цель конкурса – стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Они должны помочь детям лучше узнать свою страну и её историю, ориентироваться на создание крепкой семьи, развивать творческое и научно-техническое мышление.
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Лора Луганская