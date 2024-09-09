Подмосковные судебные приставы арестовали иномарку должника по алиментам

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО
У жителя Орехово-Зуева, долгое время не выделявшего средств на содержание двух своих дочерей и накопившего долг по алиментам в размере 650 тысяч рублей, судебные приставы арестовали иномарку, после этого деньги на детей у отца сразу нашлись, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Сначала по решению суда о взыскании алиментов мужчину ограничили в праве выезда за рубеж и запретили совершать регистрационные действия по принадлежащему ему земельному участку и автомобилю. Но должник так и не выплатил алименты. Тогда судебный пристав арестовал его иномарку и разъяснил, что машина будет продана в счёт погашения задолженности», — говорится в сообщении.В тот же день алиментщик полностью выплатил свой долг и предоставил судебному приставу полную информацию о новом месте работы.
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Лев Каштанов