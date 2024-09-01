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Мать детей Дурова Болгар: Мама умерла от инфаркта, узнав, в каком мы положении

Болгар заявила о смерти матери из-за бедственного положения детей Дурова
01 сентября 2024, 17:27
Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Дурова Ирина Болгар заявила, что ее мама умерла из-за бедственного положения, в котором оказалась семья после отказа Павла в финансировании. Об этом блогер написала на своей странице в запрещенной соцсети.
«Моя мать год назад умерла от инфаркта, узнав, в каком положении мы были с детьми», – написала Ирина.

По словам Ирины, ее мать так сильно переживала, когда Дуров отказался содержать детей, что это сказалось на ее здоровье. В итоге у женщины случился инфаркт.



Ранее Болгар сообщала, что Дуров перестал платить алименты и заблокировал все счета после отказа женщины переехать с детьми к нему в Дубай. Также Ирина сообщала о требовании лишить Павла родительских прав в Швейцарии.

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