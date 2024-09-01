Мать детей Дурова Болгар: Мама умерла от инфаркта, узнав, в каком мы положении

Предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Дурова Ирина Болгар заявила, что ее мама умерла из-за бедственного положения, в котором оказалась семья после отказа Павла в финансировании. Об этом блогер написала на своей странице в запрещенной соцсети.