Подмосковные судебные приставы вернули матери украденную отцом пятилетнюю дочь

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Подмосковные судебные приставы вернули матери малолетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Супруги, находившиеся в процессе развода, стали жить раздельно, а их дочь осталась с мамой. Женщина не препятствовала встречам ребёнка с отцом, они вместе ходили на прогулки, в кино и парки развлечений. После одной из встреч мужчина не вернул дочку, перестал отвечать на звонки и скрылся в неизвестном направлении.
В результате судебные приставы ограничили должника в праве выезда за границу и запретили управлять автомобилем, а также вынесли постановление об исполнительном розыске мужчины. Из-за возможной угрозы жизни и здоровью девочки её и отца объявили в федеральный розыск.
Должника и ребёнка проверяли по системам «Безопасный регион» и «Безопасный город». Судебные приставы не раз выходили на известные места пребывания мужчины, размещали информацию о розыске в соцсетях.
Суд также назначил психиатрическую экспертизу для супругов и их дочки, чтобы определить место жительства ребёнка в рамках бракоразводного процесса. Экспертиза проходила в медцентре, куда прибыли судебные приставы и сотрудники органов опеки.
В результате грамотно организованных действий было исполнено судебное решение. Пятилетняя девочка в спокойной обстановке пошла к маме.
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«Женщина обратилась в Одинцовский городской суд Московской области, и он вынес решение передать несовершеннолетнего ребёнка на воспитание матери. Было возбуждено исполнительное производство, уведомление направили отцу по месту регистрации. Однако мужчина не вышел на связь и продолжил скрываться вместе с ребёнком», – рассказали в ГУРБ.
В результате судебные приставы ограничили должника в праве выезда за границу и запретили управлять автомобилем, а также вынесли постановление об исполнительном розыске мужчины. Из-за возможной угрозы жизни и здоровью девочки её и отца объявили в федеральный розыск.
Должника и ребёнка проверяли по системам «Безопасный регион» и «Безопасный город». Судебные приставы не раз выходили на известные места пребывания мужчины, размещали информацию о розыске в соцсетях.
Суд также назначил психиатрическую экспертизу для супругов и их дочки, чтобы определить место жительства ребёнка в рамках бракоразводного процесса. Экспертиза проходила в медцентре, куда прибыли судебные приставы и сотрудники органов опеки.
В результате грамотно организованных действий было исполнено судебное решение. Пятилетняя девочка в спокойной обстановке пошла к маме.
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Лора Луганская