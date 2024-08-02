В Раменском поймали серийного похитителя велосипедов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, задержали полицейские в городе Раменское, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, на преступления злоумышленник выходил днём: он крал велосипеды, оставленные без присмотра рядом с социальными объектами. Всего он совершил три таких кражи, общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Подозреваемого в совершении этих преступлений задержали по месту его проживания в Раменском. Им оказался 46-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Задержанный рассказал, что украденные велосипеды он сдавал в скупку, а деньги тратил на личные нужды.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
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