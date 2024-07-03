В Московской области выполнено 74% плана по ремонту асфальта во дворах

Фото: Минчистоты МО
В Подмосковье уже выполнили 74% плана по ямочному ремонту асфальтового покрытия во дворах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
С начала лета в Московской области проводят масштабное обновление асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Цель – обеспечить комфортные условия для автовладельцев и пешеходов.
Как пояснили в министерстве, сейчас обновление асфальта завершено в 14 городских округах региона, среди которых Серебряные Пруды, Егорьевск, Шаховская, Лыткарино, Наро-Фоминский, Химки и Чехов. Ещё два муниципалитета – Люберцы и Лосино-Петровский – близки к финишу работ.
Всего же за сезон в Подмосковье планируют восстановить более 575 тыс. кв. ме. асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах 33 городских округов.
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«В регионе уже отремонтировали более 423 тыс. кв. м. асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, устранено свыше 2 тыс. ям. Это 74% плана по восстановлению асфальтового покрытия. Полностью завершить ремон рассчитываем в ближайшее время», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов
Как пояснили в министерстве, сейчас обновление асфальта завершено в 14 городских округах региона, среди которых Серебряные Пруды, Егорьевск, Шаховская, Лыткарино, Наро-Фоминский, Химки и Чехов. Ещё два муниципалитета – Люберцы и Лосино-Петровский – близки к финишу работ.
Всего же за сезон в Подмосковье планируют восстановить более 575 тыс. кв. ме. асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах 33 городских округов.
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Лора Луганская