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В Московской области выполнено 74% плана по ремонту асфальта во дворах

03 июля 2024, 10:24
Фото: Минчистоты МО

Фото: Минчистоты МО

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В Подмосковье уже выполнили 74% плана по ямочному ремонту асфальтового покрытия во дворах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
С начала лета в Московской области проводят масштабное обновление асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Цель – обеспечить комфортные условия для автовладельцев и пешеходов.
«В регионе уже отремонтировали более 423 тыс. кв. м. асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, устранено свыше 2 тыс. ям. Это 74% плана по восстановлению асфальтового покрытия. Полностью завершить ремон рассчитываем в ближайшее время», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов


Как пояснили в министерстве, сейчас обновление асфальта завершено в 14 городских округах региона, среди которых Серебряные Пруды, Егорьевск, Шаховская, Лыткарино, Наро-Фоминский, Химки и Чехов. Ещё два муниципалитета – Люберцы и Лосино-Петровский – близки к финишу работ.

Всего же за сезон в Подмосковье планируют восстановить более 575 тыс. кв. ме. асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах 33 городских округов.

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#московская область
Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни
Американский сценарист и режиссер Роберт Таун умер на 90-м году жизни
03 июля 2024, 11:24

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. Об этом информирует Variety.
Режиссер умер в понедельник, 1 июля, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти Тауна не сообщается.

Роберт Таун родился 23 ноября 1934 года. Он написал сценарии к таким картинам, как «Последний наряд», «Китайский квартал» и другие. Режиссер является соавтором сценариев фильмов «Миссия невыполнима» и «Миссия невыполнима-2».

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила».

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Просто и вкусно: Как приготовить котлеты из картофельного пюре
03 июля 2024, 11:20

Фото: iStock/iko636

Для разнообразия своего рациона нужно экспериментировать! Например, заменить мясо в котлетах на… картофель. Это просто и очень вкусно. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить картофельные котлеты из пюре.

Ингредиенты

Картофель — 700 г.
Масло сливочное — 1 ст.л.
Мука — 2 ст.л.
Яичные желтки — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Сухари панировочные, растительное масло
Соль, перец

Фото: iStock/Dmytro Chernykov

Пошаговый рецепт

  1. В кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, подсолите. Картофель очистите, промойте и нарежьте дольками.
  2. В кипящую воду бросьте картофельные дольки и варите 20 минут.
  3. Как только картофель сварится (проверьте ножом), снимите кастрюлю с огня, слейте воду, сохранив немного картофельного отвара в другой чашке. Толкушкой разомните картофель в пюре, добавьте сливочное масло, желтки, соль и перец и перемешайте.
  4. Добавьте, пропустив через пресс, чеснок, влейте 1‒2 ст. л. отвара из картофеля, перемешайте. Насыпьте приправу из укропа и перемешайте снова.
  5. Постепенно засыпайте в картофельную массу муку, перемешивайте до образования густого теста.
  6. Сделайте из теста шарики, примните, обваляйте в панировочных сухарях.
  7. На раскаленную сковородку выложите котлеты и жарьте по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

К таким котлетам подойдет сметанный или мясной соус, также можно подать блюдо с салатом из свежих овощей.

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В Подмосковье ветеринары спасли кота с пулей в носу и сломанной челюстью
03 июля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кота с пневматической пулей в носу, сломанной челюстью и повреждённым нёбом спасли специалисты территориального ветуправления №5 по округам Ступино и Чехов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«К ветеринарам кот по кличке Кузя поступил с кровотечением из пасти и носовых ходов. Рентген показал, что у животного в пазухе носа находится металлическая пуля от пневматического оружия, кроме того, есть перелом твёрдого нёба и ветви нижней челюсти», — говорится в сообщении.
Ветврачи приняли решение немедленно провести операцию по извлечению пули и восстановлению целостности костей. Хирургическое вмешательство прошло успешно, во время реабилитации Кузе провели восстановительную терапию.

Сейчас кот полностью восстановился и чувствует себя хорошо.

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Жителей Подмосковья пригласили пройти обучение на проекте «Классная страна»
03 июля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба АНО «Агентство стратегических инициатив»

Программа образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна» реализуется в России, пройти открытое обучение могут все желающие до 8 июля текущего года, сообщает пресс-служба АНО «Агентство стратегических инициатив».
«Открытое обучение проводится по курсу «Знакомство с технологиями детского и молодежного образовательного туризма», в него входит десять лекций и две кейс-сессии. Учиться можно в любое удобное время», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы пройти открытый курс, нужно зарегистрироваться на сайте проекта «Классная страна». По итогам курса проводится тестирование, и тех, кто справится с тестом, порекомендуют включить в состав региональной проектной команды с возможностью принять участие в основном этапе «Классной страны» в текущем году.

Отмечается, что всего в рамках проекта планируется отобрать 20 региональных команд. Они пройдут курсы повышения квалификации и должны будут создать собственные образовательные программы путешествий, связанных со школьными предметами.

Подробная информация о «Классной стране» размещена на сайте проекта.

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«Демографическая черная дыра»: Ракша раскрыл влияние мигрантов на уровень рождаемости, Маск предрек конец цивилизации
Демограф Ракша назвал Восточную Азию будущей черной дырой демографии
03 июля 2024, 10:25

Фото: IStock/SewcreamStudio

Во многих странах мира наблюдается проблемы с рождаемостью. Из-за этого растет доля нетрудоспособного населения из числа пенсионеров и прогнозируются сложности с социальным обеспечением такой категории граждан. О том, сможет ли поток мигрантов улучшить ситуацию, и какая обстановка с демографией в РФ расскажет редакция «Радио 1».

Илон Маск предрек конец цивилизации



Американский бизнесмен Илон Маск прежде прокомментировал информацию о снижении уровня рождаемости в Европе. В своей социальной сети Х он написал пост о том, что депопуляция является одной из главных угроз для человечества.
«Цивилизация закончится или взрывом, или хныканьем (тех, кто носит подгузники для взрослых)», — написал миллиардер.

Действительно, уровень рождаемости в мире в последние годы стремительно падает. Рекордное снижение зафиксировано в США в 2023 году. Лидерами также стали Испания, Италия и Южная Корея.

Вместе с падением уровня рождаемости снижается также уровень жизни граждан, вышедших на пенсию. Так, к середине 2030-го года, исходя из нынешнего положения дел в США, фонд социального обеспечения будет полностью исчерпан, что напрямую скажется на пенсионных выплатах.

По прогнозам исследователей, к 2100-му году только шесть стран будут иметь достаточно детей, чтобы поддерживать стабильное население: африканские Чад, Нигер и Сомали, тихоокеанские острова Самоа и Тонга, а также Таджикистан.


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Низкую рождаемость перекроет миграция


Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, ряд стран может столкнуться с нехваткой рабочей силы и мигрантов. Исследователи предполагают, что рабочих с СНГ будут «высасывать» Азия, Китай и Южная Корея.

Демограф Алексей Ракша в беседе с изданием РИА Новости назвал Восточную Азию будущей черной дырой демографии всего человечества. При том, что в регионе достаточно низкий уровень рождаемости, он остается очень развитым и нуждается в большом количестве людей. Ракша уверен, что мигранты будут обращать внимания на те страны, где выше зарплата, благоприятнее климат и ближе культура.

Таким образом предпочтение трудовые мигранты будут скорее отдавать ОАЭ, Корее или Турции, нежели России, уверен Ракша.
«Наши исходные данные не очень благоприятные: деньги небольшие, климат суровый, культурная среда для мигрантов чуждая», — пояснил демограф.


Ситуация с рождаемостью в РФ


В Социальном фонде России предположили, что абсолютное число родившихся в 2024-м году снизится на 5,8%, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. Однако в настоящее время в России сохраняется падение рождаемости. Наименьший показатель был зафиксирован в 2021 году, когда родились только 1,3 миллиона детей. Это наименьший показатель за последние 10 лет.

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#нигер
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В Подмосковье эвакуировали более 46 тыс. неправильно припаркованных машин
03 июля 2024, 10:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 46 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за второй квартал текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за апрель, май и июнь было эвакуировано более 46 тысяч машин. Больше всего неправильно припаркованных автомобилей в этот период эвакуаторы увезли с улиц округа Красногорск — 4712 машин», — говорится в сообщении.
На второе место антирейтинга по числу эвакуированных автомобилей вышел округ Мытищи, где на штрафстоянки попали 4134 машины. Третье место занял Ленинский округ с 3849 эвакуированными машинами, а на четвёртом месте оказался округ Химки, где эвакуировали 3849 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по номеру 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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#эвакуация
#московская область
#подмосковье
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В Дагестане объявили о временном запрете ношения никабов
03 июля 2024, 10:15

Фото: istockphoto / Alexey Emelyanov

Заместитель муфтия Дагестана Салимов сообщил о временном запрете ношения никабов.
Заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов сообщил в своём Telegram-канале, что муфтий Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба.

«Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в сообщении.

1 июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил о своём намерении вынести фетву, запрещающую ношение никаба. Однако отдел фетв при муфтияте после тщательного анализа шариатских текстов не нашёл достаточных оснований для всеобщего запрета. В муфтияте подчеркнули, что в некоторых случаях возможно введение локального запрета на никаб, поскольку «безопасность общества в исламе имеет первостепенное значение».

На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за законодательный запрет ношения никаба. Глава Дагестана Сергей Меликов также поддержал эту инициативу. Он заявил, что эта одежда не присуща кавказским народам.

В конце прошлой недели в Хасавюрте местный «псевдообщественник» угрожал врачу, которая попросила пациентку снять головной убор. Глава Дагестана поддержал врача и гарантировал ей защиту. Он также предупредил «псевдолидеров» общественного мнения о последствиях.

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#муфтий
#бастрыкин
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Загруженность дорог Подмосковья утром 3 июля составила три балла
03 июля 2024, 09:57

Фото: istockphoto / Alexey Emelyanov

На три балла из возможных десяти оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро среды, 3 июля, движение в сторону Москвы затруднено на участках двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-5 «Урал» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Ярославское, Ленинградское, Щёлковское, Новорижское, Носовихинское и Можайское», — отмечается в сообщении.
В министерстве также отметили, что из-за установившейся в регионе жаркой погоды водители должны быть особенно внимательны к своему самочувствию и не садиться за руль при недомогании. Рекомендуется также избегать поездок в часы максимальной солнечной активности, парковать автомобиль следует в тени и непременно накрывать его чехлом, либо использовать световозвращающий экран.

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#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
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В Шатуре провели встречу молодёжи с участником СВО
03 июля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба г.о. Шатура

Встречу с участником специальной военной операции Максимом организовали для шатурских подростков в городском Комплексном молодёжном центре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребят интересовало всё — от обустройства быта солдат на передовой до планов на будущее», — говорится в сообщении.
Максим, который заключил контракт больше года назад, а сейчас приехал в отпуск, рассказал, что ему приятно видеть тех, кто плетёт маскировочные сети и собирает гуманитарные грузы.

«С каждым гуманитарным конвоем нам приходят письма и рисунки от ребят. Бойцы их читают. Приятно получать весточку из родных краев», — добавил участник СВО.
Он также рассказал, что бойцы устают от полевой кухни, поэтому из отпуска каждый старается привести домашние пироги и соленья.

До службы Максим работал электриком, в дальнейшем он намерен остаться в армии.

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#сво
#молодёжь
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