Подмосковные травматологи смогли восстановить руку мужчине после взрыва петарды

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Мытищинские травматологи сохранили функцию кисти пациенту после взрыва петарды. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
20-летний парень поступил в приемное отделение с разорванной травмой кисти левой руки, которую от получил из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
Стоит отметить, что в преддверии праздников врачи настоятельно рекомендуют очень осторожно взаимодействовать с различной пиротехникой и тем более предостеречь детей от использования петард.
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«Операцию проводили экстренно, ночью. У нас было всего несколько часов, чтобы спасти кисть пациента. Взрывом петарды ему оторвало кончик большого пальца. Пострадали мягкие ткани, сухожилия и ногтевая фаланга. Повезло, что кость не пострадала, поэтому было принято решение сохранить палец и функции кисти. Мы сшили сухожилия второго и третьего пальца, провели аутодермопластику свободным лоскутом на область ногтевой фаланги первого пальца левой кисти. Лоскут прижился и удалось избежать инфекционных осложнений», - отметил врач-травматолог Никита Поляков.
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Мира Полтева