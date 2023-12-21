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Подмосковные травматологи смогли восстановить руку мужчине после взрыва петарды

21 декабря 2023, 12:01
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Мытищинские травматологи сохранили функцию кисти пациенту после взрыва петарды. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
20-летний парень поступил в приемное отделение с разорванной травмой кисти левой руки, которую от получил из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

«Операцию проводили экстренно, ночью. У нас было всего несколько часов, чтобы спасти кисть пациента. Взрывом петарды ему оторвало кончик большого пальца. Пострадали мягкие ткани, сухожилия и ногтевая фаланга. Повезло, что кость не пострадала, поэтому было принято решение сохранить палец и функции кисти. Мы сшили сухожилия второго и третьего пальца, провели аутодермопластику свободным лоскутом на область ногтевой фаланги первого пальца левой кисти. Лоскут прижился и удалось избежать инфекционных осложнений», - отметил врач-травматолог Никита Поляков.


Стоит отметить, что в преддверии праздников врачи настоятельно рекомендуют очень осторожно взаимодействовать с различной пиротехникой и тем более предостеречь детей от использования петард.

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#врачи
#обращения
#петарда
#подмосковье
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Представители табачной отрасли предупредили о последствиях повышения цен на сигареты
Главред «Русского табака» Королев назвал минусы повышения цен на сигареты
21 декабря 2023, 13:28

Фото: IStock/manassanant pamai

В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни лёгких.
Однако главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что рост цен на сигареты не повлияет на спрос россиян, но отразится на бюджете страны. Об этом он рассказал в беседе с ​«Радио 1».
«Повышение цен на любой товар, в том числе на табачные изделия, теоретически снижает спрос, но если нет альтернативы. У нас 13-15 процентов нелегального рынка, где продукция гораздо дешевле, чем в магазинах. Поэтому никакого эффекта с точки зрения уменьшения потребления это не даст, просто больше людей начнут покупать нелегальную продукцию, ещё и бюджет будет меньше получать», — отметил он.
По словам эксперта, важно предлагать людям альтернативу – продукцию, которая меньше вредит организму. Королев подчеркнул, что к такой относится нагреваемый табак, у которого нет дыма, горения и канцерогенов.

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#сигареты
#товар
#спрос
#табак
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Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
21 декабря 2023, 13:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что с 1 января следующего года на получившего увечье ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей. Как стало известно, указ затрагивает Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также российские регионы «прилегающие к районом проведения специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

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Заражённые в поезде Тюмень — Адлер: что обнаружили у детей, из-за чего умерла девочка
У заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер выявлен грипп А, погибла девочка
21 декабря 2023, 12:37

Фото: istockphoto.com/Ivan Reshetnikov

Более ста детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки инфекции. Одна девочка скончалась, по факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело. Что известно о других пассажирах поезда, чем заражены несовершеннолетние и что стало причиной смерти девочки, расскажет редакция «Радио 1».

Что случилось с подростками в поезде Тюмень-Адлер


Все несовершеннолетние, которые следовали по маршруту «Тюмень-Адлер» - уроженцы Луганской народной республики. Прежде дети отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Когда поезд проезжал Пензенскую область, 12-летняя девочка пожаловалась на самочувствие. Сопровождающие детей двое врачей и медсестра пытались помочь ребенку, но безуспешно. Пассажирка потеряла сознание и вскоре скончалась.

За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу
За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу

В Сердобске в поезд зашли врачи РЖД. Они выявили четырех детей с высокой температурой. Признаки простуды были зафиксированы у 30 несовершеннолетних. Несколько бригад скорой помощи ждали прибытие состава в Саратовской области.

Всего в поезде находились 126 несовершеннолетних и 11 сопровождающих. Для родителей подростков создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02, куда можно обратиться круглосуточно.

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер


12-летняя пассажирка поезда пожаловалась на плохое самочувствие сопровождающему утром 20 декабря. Девочку экстренно осмотрела медсестра. Высокую температуру ребенка пытались снизить жаропонижающим. Через некоторое время состояние девочки снова ухудшилось, и она потеряла сознание. К ближайшей станции была вызвана бригада скорой помощи, однако медики не смогли реанимировать ребенка, девочка скончалась.

По информации РЕН ТВ, школьников посадили на поезд уже с высокой температурой. Несколько заболевших подростков были отделены от других детей шторкой.

Почему дети из поезда Тюмень-Адлер заболели гриппом А


Более 120 детей, которые находились в поезде Тюмень-Адлер направили в больницу для проверки здоровья. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у детей выявлен грипп А. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер


Глава следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем в поезде Тюмень-Адлер. Он распорядился о предоставлении докладов о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах, которые удалось установить.

В каком состоянии дети, следовавшие поездом Тюмень-Адлер


Ехавшие в поезде несовершеннолетние питались в вагоне-ресторане и пили дистиллированную воду. Сотрудников состава опрашивают правоохранители. Тело 12-летней девочки направлено на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить точные обстоятельства гибели ребенка.

По информации телеграм-канала «112» все дети, находящиеся в поезде направлены в инфекционную больницу Саратова. Самым распространенным симптомом среди несовершеннолетних стала повышенная температура. Состояние нескольких детей средней степени тяжести.

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#бастрыкин
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Генерал Липовой: призывников будет проще найти благодаря новым правилам
Генерал Липовой: призывников будет проще найти из-за постановки на учёт без явки
21 декабря 2023, 12:18

Фото: IStock/scaliger

Президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает Минцифры. Также глава государства призвал обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что это наведёт порядок в учётах мобилизационных резервов, упростит работу призывных комиссий и сделает эффективнее поиск призывников. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Как показала практика с СВО, когда понадобилась частичная мобилизация, многих призывников не могли найти по причине того, что кто-то переехал, не оповестив военкомат и военкоматы были в полном неведении. Теперь, если будет электронный учёт, то любые изменения в жизни будут автоматически учтены в электронном реестре. Это упростит работу призывных комиссий по учёту, призыву на подготовку, переподготовку, мобилизацию. Это только повысит эффективность работы военкоматов», — отметил Сергей Липовой.
Напомним, реестр военнообязанных – это единая электронная система, куда будут внесены данные всех граждан России, которые могут быть призваны в армию. Это касается не только срочников, но и всех, кто есть в запасе. То есть в случае новой волны мобилизации эти данные могут использовать, чтобы вручить повестку тем, кто уже давно отслужил в армии.
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#военкомат
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#учёт
#россия
#армия
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В Подмосковье выявили новое место гнездования серых и белых цапель
21 декабря 2023, 12:00

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В регионе выявлено новое место гнездования серых и белых цапель. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
С каждым годом в Московской области растет число белых и серых цапель.

«Большая белая цапля до недавнего времени считалась залетным видом, который не гнездился на территории Подмосковья. <…> В 2023 году на карте Подмосковья появилась третья точка с доказанным гнездованием большой белой цапли. На южной границе Истринского и Рузского районов орнитологи выявили гнезда больших белых цапель», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Также специалисты рассказали, что в одном из гнезд находились три птенца в момент кормления, а во втором одна молодая особь. Стоит отметить, что большие белые и серые цапли являются важнейшим звеном в экосистеме водоемов. Пернатые контролируют численность рыбы и земноводных, поедая больных и слабых животных

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ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года
ВЦИОМ: 55 процентов россиян считают политиком года Путина, 21 — Мишустина
21 декабря 2023, 11:33

Фото: сайт Кремля

Президента РФ Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян, 21% считают политиком года председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Соответствующие данные приводит ВЦИОМ.
По информации ВЦИОМ, восемнадцать процентов опрошенных назвали политиком года министра иностранных дел Сергей Лавров, четыре процента сделали свой выбор в пользу министра обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 и 16 декабря. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов. Процент предельной погрешности выборки не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что российскому президенту Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Согласно результатам исследования, большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту.

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В Москве скончался племянник Иосифа Сталина
21 декабря 2023, 11:16

Фото: iStock/trofimich

В Москве на 95-м году жизни скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Об этом сообщает «МК».
Согласно сообщению, накануне около 16.00 94-летнему Аллилуеву стало плохо в его квартире на Котельнической набережной. Дочь вызвала скорую помощь. Прибывшая на место медицинская бригада пыталась реанимировать мужчину, однако этого им не удалось. Он умер.

Леонид Аллилуев приходился Сталину племянником. Он был сыном писательницы Анны Алиллуевой – родной сестры второй супруги Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой.

19 декабря бывший нападающий ереванского футбольного клуба «Арарат», чемпион СССР 1973 года Николай Казарян скончался в одной из больниц Еревана в возрасте 76 лет.

Shamshyan.com сообщает, что 14 декабря экс-нападающий «Арарата» был госпитализирован в больницу №8 с сердечно-легочной недостаточностью в отделении интенсивной терапии.

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День зимнего солнцестояния в 2023 году: что можно и нельзя делать, приметы
21 декабря 2023, 11:02

Фото: istockphoto.com/LeManna

День зимнего солнцестояние — это время, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В народе это явление описывается как самый короткий день и самая длинная ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, какие существуют приметы и традиции, связанные с этим днем.

Когда будет день зимнего солнцестояния в 2023 году


В 2023 году день зимнего солнцестояние приходится на 21 декабря. Явление всегда выпадает на период с 20 по 22 декабря. Сам процесс непродолжительный и занимает несколько секунд, однако его приблизительное время вычислить можно.


Зимнее солнцестояние: что это значит


Астрономическое событие происходит каждый год. Оно случается, когда Солнце достигает самой низшей точки в небесной сфере и проводит на ней наибольшее время. В этот момент солнечные лучи падают на Землю под самым крутым углом, что приводит к наиболее короткому дню и наиболее длинной ночи в году.

На противоположном полушарии в это же время происходит летнее солнцестояние, когда день является наиболее длинным, а ночь наиболее короткой.

Как зимнее солнцестояние влияет на человека


Смена дня и ночи оказывает значительное влияние на живые организмы. Смещение ночи на несколько секунд могут также отразиться на состоянии человека. Взаимосвязь обусловлена тем, что в ночное время суток в организме вырабатывается мелатонин, который оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее и антидепрессантное действие.

При нарушении цикла, человек может испытывать недомогание, сопровождающееся слабостью, головными болями, повышенной утомляемостью, раздражительностью.

День зимнего солнцестояния в 2023 году: приметы


Если в день зимнего солнцестояния установилась хорошая погода, значит 31 декабря не стоит ждать осадков или сильного ветра.

Ветреный и морозный день будет предвестником холодной зимы.

Покрытые инеем деревья укажут на изобилие зерна в будущем году.


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День зимнего солнцестояния: традиции



На Руси день зимнего солнцестояния называли «солноворотом». Позднее появилось название «Спиридон-солноворот», так как в этот день православная церковь чтит святого Спиридона.

Славяне также связывали торжество с рождением бога зимнего солнца. По традиции предки разжигали костер, водили вокруг него хороводы, пели песни.


День зимнего солнцестояния 2023: что можно и нельзя делать


Накануне праздника следует провести генеральную уборку. Трудиться в день зимнего солнцестояния не стоит, так как придется весь год провести в тяжелом труде, гласят поверья.

В этот день нельзя браниться, ссориться, вступать в споры, так как негативная энергия может сохраниться на долгие годы.

Незамужние девушки не распускают волосы, чтобы не упустить свою судьбу.

Приветствуются в день зимнего солнцестояния ритуалы, которые связаны с водой. Можно набрать ванну, зажечь свечи, мысленно подвести итоги года. Вместе с водой уйдет все плохое, а задуманное – осуществится в новом году.

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Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США
21 декабря 2023, 10:51

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Власти Казахстана решили экстрадировать в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиту Кислицына. В июне этого года он был задержан в аэропорту Алматы по запросу Интерпола, инициированному США.
Хакер будет выслан в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ для привлечения к уголовной ответственности по статьям «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Вымогательство». Пресс-служба Генпрокуратуры напомнила, что в 2022 году Кислицын с сообщниками взломал сервер одной коммерческой организации. Затем они требовали от руководства компании выплатить им 550 тысяч рублей за сохранение в тайне полученной информации.

Экстрадиции Кислицына требовали также и США. Американцы обвиняли хакера в незаконном доступе к защищенным персональным данным пользователей социальных сетей. Заместитель Генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов сообщил, что российский запрос может иметь приоритет ввиду гражданства Кислицына.

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