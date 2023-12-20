Подмосковные врачи удалили мужчине крупную мозговую аневризму в форме сердца

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Долгопрудненскими нейрохирургами была удалена крупная мозговую аневризма в форме сердца из мозга мужчины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
51-летний мужчина поступил в больницу с мозговым кровоизлиянием. Врачи выявили у него аневризма средней мозговой артерии размером 2,5 сантиметра.
Стоит отметить, что артериальная аневризма является одной из самых опасных патологий сосудов, из-за которой происходит истончение стенок сосуда.
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«Мы экстренно выполнили костно-пластическую трепанацию черепа чтобы клипировать аневризму мозговой артерии. Особенность данной операции именно в большом размере самой аневризмы, двойной её куполе в форме сердечка. Чтобы ее клипировать, пришлось сначала вскрыть купол и уменьшить размер аневризмы, поскольку клипса не раскрывается так широко», - отметил завотделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков.
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Мира Полтева