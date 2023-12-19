Подмосковные неврологи смогли восстановить мужчине подвижность «отнявшейся» руки

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Неврологи МОНИКИ вылечили мужчину, у которого полностью «отнялась» рука. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступил 39-летний мужчина с жалобами на отсутствие чувствительности и подвижности правой руки. В ходе диагностики врачи выявили у пациента мононевропатию-болезнь, из-за которой поражается один периферический нерв.
Также врач настоятельно рекомендует в случае отсутствия чувствительности в конечностях незамедлительно обращаться к специалистам.
Стоит отметить, что на данный момент у мужчины восстановилось 50% подвижности руки. Он продолжает проходить реабилитацию, которая может продлиться до трех месяцев.
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«Мы назначили пациенту гормональную и антиоксидантную терапию, он также проходил витаминотерапию, физиолечение и занимался лечебной гимнастикой, и уже чуть позднее мы добавили препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости», – поделилась завотделения неврологии МОНИКИ Ольга Фурман.
Стоит отметить, что на данный момент у мужчины восстановилось 50% подвижности руки. Он продолжает проходить реабилитацию, которая может продлиться до трех месяцев.
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Мира Полтева