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Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика

19 декабря 2023, 14:20
Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Балашихинские врачи спасли мужчину, который выпил свыше тысячи банок энергетика за год. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30-летний мужчина попал в отделение хирургии с жалобами на нестерпимую боль в животе. Пациент рассказал, что на протяжении года выпивал каждый день по 2-3 банки энергетика.

В ходе КТ и УЗИ у него обнаружили острый панкреатит с ферментативным перитонитом.


«Мы провели лапароскопию <…>: через прокол в брюшной стенке откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом, мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце. В течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжелого состояния. Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», - объяснил заведующий хирургическим отделением №2 Павел Коваль.

На данный момент пациенту смогли частично восстановили функцию поджелудочной железы и выписали домой с замещающей терапией и диетой.

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Эксперт ВОЗ назвала пять ситуаций, когда нужно бежать к маммологу
Эксперт ВОЗ Ерофеева объяснила, в каких случаях нужно обращаться к маммологу
19 декабря 2023, 15:14

Фото: IStock/Mykola Sosiukin

В возрасте старше 35 лет женщинам нужно делать маммографию один раз в год, в более старшем возрасте – два раза в год. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. Она также описала, в каких случаях нужно немедленно обращаться к специалисту.
О проблемах с молочной железой могут говорить как явные, так и скрытые симптомы. Если женщина испытывает дискомфорт в области груди, важно обратиться к специалисту.
«Могут быть тянущие боли, могут прощупываться какие-то образования внутри молочной железы или вокруг соска. Также могут быть какие-то выделения разного цвета. Это всё должно быть на контроле. Это всё требует врачебного внимания», — отметила Любовь Ерофеева.
Однако по словам врача, заболевания молочной железы не всегда дают о себе знать. Чтобы предотвратить серьёзные заболевания, нужно проводить профилактику с раннего возраста. Для этого рекомендуется проводить самообследование молочных желёз в первые дни после менструации.
«Есть множество рекомендаций, как лёжа и стоя обследовать свою молочную железу. Её надо всю пощупать, потрогать, и если что-то будет необычное обнаружено, нужно обязательно обратиться к доктору», — отметила врач.
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#симптомы
#заболевания
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В Королёве открыли поликлинику после капитального ремонта
19 декабря 2023, 15:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Королёве после капитального ремонта заработала поликлиника в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В торжественной церемонии открытия поликлиники после капитального ремонта принял участие замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов, первые замглавы городского округа Королев Сергей Иванов и Светлана Викулова и главврач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский


«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций.<…>В поликлинике в Королеве был проведен ремонт, а также установлено необходимое оборудование, в том числе рентген-аппарат. Всего на проведение ремонтных работ было направлено порядка 590 млн. рублей», -поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, в рамках встречи Максим Максимов пообщался с сотрудниками обновленной поликлиники и обсудил насущные вопросы. Также заминистра поговорил с посетителями ​учреждения и узнал их мнение об обновлении здания.

Стоит отметить, что данное медучреждение рассчитано на на 375 посещений в смену и обслуживает более 40 тысяч жителей,в числе которых 7,2 тысячи детей.

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#светлана стригункова
#королёв
#поликлиника
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Это опасно: кардиолог призвал запретить продажи корвалола и валокордина
Кардиолог Конев призвал запретить продажи корвалола и валокордина в России
19 декабря 2023, 12:22

Фото: IStock/Aliaksandr Zadoryn

В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их предлагают продавать в определённые часы по аналогии с алкоголем. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ.
Однако доктор медицинских наук, врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев и вовсе призвал запретить продажу этих препаратов. В беседе с «Радио 1» он рассказал об опасности корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях.
«Эти препараты нужно запретить к продаже. Основу этих так называемых лекарств составляет фенобарбитал, который долгие годы использовался как снотворное средство. Но потом, когда начали его тестировать, количество побочных эффектов этого лекарственного препарата превысило всевозможные обозримые величины, поэтому во всём мире его запретили, но не у нас», — отметил кардиолог.
Специалист подчеркнул, что в России препараты не изымают с полок аптек, поскольку в обществе живёт миф о пользе корвалола и валокордина при болезнях сердца. Но официально эти препараты не относятся к сердечным препаратам и могут навредить при серьёзных заболеваниях.
«Основу этих веществ составляют снотворные и седативные лекарства, и на сосуды сердца никакого влияния они не оказывают. Я считаю, что даже опасно принимать такие препараты при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — заключил Юрий Конев.
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#лекарства
#кардиолог
#врач
#препараты
#сердце
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За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу
19 декабря 2023, 11:49

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и коронавирусом, а также выросло количество госпитализированных пациентов.
Об этом сообщил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека. Это на 5% больше, чем неделю назад, сообщил он в эфире НСН.

Показатель заболеваемости COVID-19, по информации Онищенко, равняется 73,39 на 100 тысяч населения. Гриппом болеет больше людей. Данный показатель уже вышел за пределы 100 человек на 100 тысяч. Онищенко объясняет такую ситуацию сезонным ростом и погодными условиями.

«В 44 субъектах, в том числе в 22 субъектах, произошло увеличение заболеваемости. Интенсивность распространения гриппа выше, и выше значительно, практически на треть»,- говорит Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что российские поп-звёзды массово заболели гриппом и простудой после съёмок новогоднего концерта «Песня года - 2023» и шоу «Жара». Среди занемогших Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева, участники группы «Раса».

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#грипп
#болезнь
#новости
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В Подмосковье подвели итоги профессиональной премии для медработников
19 декабря 2023, 10:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье определили победителей профессиональной премии для медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Победителей выбирали в трёх номинациях: «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат».

«По итогам конкурсных испытаний победителями стали 150 человек, из них 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. <…> Победители получат единовременную денежную выплату в размере от 120 тыс. рублей до 180 тыс. рублей. Всего в конкурсных испытаниях приняли участие около 300 человек», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что самое большое количество победителей премии оказалось в Московской областной станции скорой медицинской помощи, Пушкинской больнице им. проф. Розанова В.Н., Ногинской и Истринской больницах.

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Подмосковные неврологи смогли восстановить мужчине подвижность «отнявшейся» руки
19 декабря 2023, 10:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Неврологи МОНИКИ вылечили мужчину, у которого полностью «отнялась» рука. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступил 39-летний мужчина с жалобами на отсутствие чувствительности и подвижности правой руки. В ходе диагностики врачи выявили у пациента мононевропатию-болезнь, из-за которой поражается один периферический нерв.

«Мы назначили пациенту гормональную и антиоксидантную терапию, он также проходил витаминотерапию, физиолечение и занимался лечебной гимнастикой, и уже чуть позднее мы добавили препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости», – поделилась завотделения неврологии МОНИКИ Ольга Фурман.

Также врач настоятельно рекомендует в случае отсутствия чувствительности в конечностях незамедлительно обращаться к специалистам.

Стоит отметить, что на данный момент у мужчины восстановилось 50% подвижности руки. Он продолжает проходить реабилитацию, которая может продлиться до трех месяцев.

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#моники
#больницы
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#мужчина
#подмосковье
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Секс-эксперт назвал способы увеличить пенис без операции
The Sun: Секс-эксперт Уайли рассказал о безопасных способах увеличить пенис
19 декабря 2023, 08:44

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Секс-консультант, профессор Киван Уайли рассказал о способах безоперационного увеличения размера полового члена. Об этом пишет The Sun.
Он рассказал, что мужчины, которые переживают по поводу размера полового органа, часто не принимают свое тело в целом. Для повышения уверенности он посоветовал мужчинам привести себя в спортивную форму и, в частности, убрать жир на животе, который может мешать оценить длину полового члена по достоинству. Он также порекомендовал коротко стричь лобковые волосы, чтобы они не закрывали длину полового органа.

Он также обратил внимание, что с помощью помп нельзя увеличить размер члена, а установка растяжителей на пенис может быть опасна для здоровья — неправильное использование может травмировать орган.

«Некоторые пациенты, использующие растягивающие устройства в течение шести месяцев, заметили увеличение размеров на один-два сантиметра. Однако такое лечение не следует начинать без наблюдения врача», — обратил внимание Уайли.
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Исследователи выявили смертельную опасность ипохондрии

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#секс
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#мужчины
#пациенты
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Исследователи выявили смертельную опасность ипохондрии
JAMA Psychiatry: Ипохондрики, боящиеся болезней, умирают чаще спокойных людей
19 декабря 2023, 05:48

Фото: iStock/Motortion

Исследователи из Швеции, Норвегии и Дании выявили так называемый «парадокс ипохондрии», который заключается в том, что более высокий уровень смертности наблюдается у тех, которые боятся серьёзно заболеть. Об этом пишет журнал JAMA Psychiatry.
Учёные изучили 4100 человек с диагнозом «ипохондрия» и сопоставили их с данными о 41 290 пациентах без такого диагноза, но схожих по возрасту, полу и району проживания. Общий уровень смертности оказался выше среди людей с ипохондрическим расстройством. Люди с этим заболеванием умирали моложе остальных: их средний возраст составлял 70 против 75 лет.

Хроническая тревога и депрессия, характерные для ипохондрического расстройства, ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти. Исследование показало, что у людей с тревожностью за свое здоровье вероятность развития ишемической болезни сердца на 73% выше, чем у тех, кто набрал мало баллов при оценке уровня обеспокоенности здоровьем. Их риск смерти от болезней системы кровообращения и дыхания также был выше. Единственным исключением из правил был рак.

Ипохондрия, или ипохондрический невроз, является редким психическим расстройством, характеризующимся навязчивым страхом заболеть и подозрением на различные недуги. Страдающие этим заболеванием чересчур часто консультируются с врачами и проходят лишние с медицинской точки зрения исследования.

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#врачи
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Science: Лекарство от ожирения возглавило рейтинг прорывов 2023 года
19 декабря 2023, 03:47

Фото: iStock/kefkenadasi

Журнал Американской ассоциации содействия развитию науки «Science» опубликовал список прорывов 2023 года, пишет «МК».
Так, на первой строчке рейтинга оказался препарат на базе глюкагоноподобного пептида-1, созданный для борьбы с ожирением. По словам специалистов, препарат приводит к значительной потере веса и отличается управляемыми побочными эффектами.

«Новый класс препаратов имитирует синтезируемый в кишечнике человека гормон глюкагоноподобный пептид-1. Клинические испытания 2023 года показали, что он также ослабляет симптомы сердечной недостаточности и риск сердечных приступов и инсультов», — говорится в публикации.

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#ожирение
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