Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko
Балашихинские врачи спасли мужчину, который выпил свыше тысячи банок энергетика за год. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30-летний мужчина попал в отделение хирургии с жалобами на нестерпимую боль в животе. Пациент рассказал, что на протяжении года выпивал каждый день по 2-3 банки энергетика.
В ходе КТ и УЗИ у него обнаружили острый панкреатит с ферментативным перитонитом.
На данный момент пациенту смогли частично восстановили функцию поджелудочной железы и выписали домой с замещающей терапией и диетой.
Читайте также:
Исследователи выявили смертельную опасность ипохондрии
В подмосковных больницах с начала года запустили 48 новых рентген-аппаратов
В Подольске врачи удалили пациентке шести литровую опухоль матки
В ходе КТ и УЗИ у него обнаружили острый панкреатит с ферментативным перитонитом.
«Мы провели лапароскопию <…>: через прокол в брюшной стенке откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом, мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце. В течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжелого состояния. Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», - объяснил заведующий хирургическим отделением №2 Павел Коваль.
На данный момент пациенту смогли частично восстановили функцию поджелудочной железы и выписали домой с замещающей терапией и диетой.
Читайте также:
Исследователи выявили смертельную опасность ипохондрии
В подмосковных больницах с начала года запустили 48 новых рентген-аппаратов
В Подольске врачи удалили пациентке шести литровую опухоль матки
Мира Полтева