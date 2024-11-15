Подмосковный школьник Даниил Попов стал победителем викторины «Атомный урок»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Девятиклассник звенигородской школы «КвантУм» Даниил Попов стал победителем интеллектуальной викторины Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок». Всего победителей – семь, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Всероссийские викторины проводились в рамках отборочного этапа конкурса для педагогов «Атомный урок» с 16 по 25 октября. В них приняли участие более 30 тыс. школьников и студентов из всех регионов. Для участников организовали внеурочные профориентационные занятия об атомной отрасли. Их провели конкурсанты «Атомного урока», – рассказали в ведомстве.Правильные ответы школьников сформировали рейтинг, по итогам которого определились 70 педагогов-полуфиналистов конкурса «Атомный урок».
Семь победивших в викторинах школьников и студентов войдут в состав Детского жюри большого очного финала Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок», который состоится 8 декабря в Музее «Атом» на ВДНХ.
Педагог-победитель конкурса сможет участвовать в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» и в будущем году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».
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Лора Луганская