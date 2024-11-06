Свыше 5 тыс. родителей проконтролировали школьное питание в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 5 тыс. родителей с начала учебного года проверили качество питания в подмосковных школах. Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, они присоединились к проекту «Родительский контроль».
Проект, стартовавший в 2020 году, охватывает 899 школ региона. Его цель - обеспечить прозрачность школьной жизни и активное участие в ней родителей.
Проект «Родительский контроль» позволяет родителям раз в три месяца записаться на дегустацию школьных обедов онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением «Моя школа», выбрав во вкладке «Дегустация» школу, удобные дату и время посещения.
Для удобства родителей создан чек-лист, с помощью которого можно оценить качество питания и состояние пищеблока. Также в школах размещены плакаты с QR-кодом, который ведёт на портал «Добродел». Там можно оставить отзыв о питании. Это могут делать не только взрослые, но и школьники.
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«Свыше 5 тыс. родителей приняли участие в дегустации школьных блюд, проверив, чем питаются их дети. В начале ноября мы опросили учащихся и выяснили, что питание устраивает 97% школьников. Совместными усилиями работаем над повышением комфортной образовательной среды для наших детей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Проект «Родительский контроль» позволяет родителям раз в три месяца записаться на дегустацию школьных обедов онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением «Моя школа», выбрав во вкладке «Дегустация» школу, удобные дату и время посещения.
Для удобства родителей создан чек-лист, с помощью которого можно оценить качество питания и состояние пищеблока. Также в школах размещены плакаты с QR-кодом, который ведёт на портал «Добродел». Там можно оставить отзыв о питании. Это могут делать не только взрослые, но и школьники.
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Лора Луганская