Ветеранов СВО начнут лечить в реабилитационных центрах Социального фонда

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Демобилизованные участники специальной военной операции смогут проходить медицинскую реабилитацию и курсы санаторно-курортного лечения в реабилитационных центрах, подведомственных Социальному фонду России, такую возможность ветеранам предоставят со следующего года, сообщает пресс-служба фонда.
«Продолжительность курса реабилитации в медучреждениях Социального фонда составит до 25 дней, санитарно-курортного лечения — до 21 дня раз в год. На протяжении всего лечения ветерану будет обеспечено персональное сопровождение. Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на дорогу до реабилитационного центра и обратно», — отмечается в сообщении.Подать заявление на получение медицинской помощи в реабилитационном центре Соцфонда ветераны СВЛ смогут в МФЦ и во всех клиентских службах фонда. Кроме того, с февраля 2025 года отправить заявку можно будет онлайн — через портал «Госуслуги».
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