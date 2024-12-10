Ветеранов СВО начнут лечить в реабилитационных центрах Социального фонда

Периоральный дерматит — это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением покраснений и сыпи на лице. Чаще всего оно встречается у молодых и зрелых женщин, но может возникать у мужчин и детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.