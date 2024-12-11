Статус ветерана и бесплатное питание детям: какие льготы и выплаты положены участникам СВО

Видео: Минобороны РФ
В целях поддержки военнослужащих, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, государство внедрило комплекс льгот как для самих бойцов, так и для их семей. Дети военнослужащих получают особые преимущества в образовательной сфере: им обеспечивается первоочередное зачисление в детские сады, а выпускники школ могут рассчитывать на льготы при поступлении в престижные университеты, в соответствии с установленными квотами. О том какими еще привилегиями наделены защитники Родины и члены их семей расскажет «Радио 1».
Выплаты участникам СВО
В Подмосковье тем, кто заключает контракт с Минобороны РФ, предоставляется единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Также тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, будет начислена разовая федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Зарплата бойцов за выполнение боевых задач в зоне СВО составляет от 205 тысяч рублей.
Кроме того, награды, полученные военнослужащими за выполнение боевых задач, также вознаграждаются денежными выплатами. Например, за поощрение российским правительством предусмотрен один ежемесячный оклад, а за поощрение от президента РФ — два оклада. За присвоение почетных званий и награждение знаками отличия Российской Федерации полагается три оклада, а за награждение орденами и медалями — пять окладов.
Статус ветерана
Бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий, что предоставляет им ряд льгот, включая бесплатный проезд на транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию расходов на ЖКХ и капитальный ремонт, а также 50% скидку на транспортный налог.
Если военнослужащий уволен из-за травмы или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, ему полагается единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.
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Компенсация по ранениям
Военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, сохраняется рабочее место на их основном месте работы на весь период военной службы. Время, когда трудовой договор приостановлен, учитывается в трудовом стаже и стаже работы по специальности.
В случае ранения в зоне СВО военнослужащий может получить компенсацию до четырех миллионов рублей, в зависимости от степени тяжести травмы. Согласно новым правилам, за легкое ранение предусмотрена выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — три миллиона. Если ранение приводит к инвалидности, сумма выплаты составляет четыре миллиона рублей. Также действуют страховые компенсации, которые варьируются от 82 до 327 тысяч рублей.
Льготы для семей участников СВО
Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.
При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.
Компенсация по ранениям
Военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, сохраняется рабочее место на их основном месте работы на весь период военной службы. Время, когда трудовой договор приостановлен, учитывается в трудовом стаже и стаже работы по специальности.
В случае ранения в зоне СВО военнослужащий может получить компенсацию до четырех миллионов рублей, в зависимости от степени тяжести травмы. Согласно новым правилам, за легкое ранение предусмотрена выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — три миллиона. Если ранение приводит к инвалидности, сумма выплаты составляет четыре миллиона рублей. Также действуют страховые компенсации, которые варьируются от 82 до 327 тысяч рублей.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Анастасия Хохлова