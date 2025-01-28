В Подмосковье стартовала акция к 80-летию освобождения Освенцима

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В подмосковных школах начались мероприятия Всероссийской акции, посвящённой 80-летию со дня освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Акция направлена на повышение осведомлённости учащихся о геноциде советского народа, совершенном нацистами и их пособниками в Освенциме в годы Великой Отечественной войны. Для школьников проводят тематические классные часы, просмотры фильмов, лекции, видеоуроки и многое другое», – говорится в сообщении.
Так, в историко-краеведческом музее Чеховской гимназии №2 открылась временная экспозиция «Геноцид: без права на забвение». Она знакомит посетителей с историей лагеря, судьбами узников и зверствами нацистов.
Ученики Первой школы городского округа Дубна провели тематический классный час и посмотрели фильм «Страна игрушек». А советники директоров школ в Коломне организовали лекции, видеоуроки и тематические программы о геноциде и его последствиях.
Как отметили в Минобразования Подмосковья, акция организована Министерством просвещения России.
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