В Подмосковье стартует региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству

27 января на 74-м году жизни скончался Игорь Янковский — представитель известной актерской династии Янковских. Он был племянником Олега Янковского и двоюродным братом Филиппа Янковского. О жизни актёра и о том, как прошли его похороны, расскажет «Радио 1».