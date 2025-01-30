В Подмосковье стартует региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области 1 февраля начнётся региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Он будет проходить до 15 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
В мероприятиях примут участие более 2 тыс. студентов учреждений среднего профессионального образования и школьников. Они продемонстрируют свое мастерство по 302 компетенциям, выполняя конкурсные задания на 56 площадках, среди которых: техникум им. С.П. Королёва, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Красногорский колледж, колледж «Подмосковье» и многие другие.
Соревнования пройдут по 194 компетенциям в основной возрастной категории и 108 – в категории юниоров в сферах IT-технологий, услуг и сервиса, промышленных, творческих, педагогических и медицинских профессий, а также декоративно-прикладного искусства.
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«Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодёжи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия на всех этапах вовлечены тысячи работодателей», – отметили в ведомстве.
Соревнования пройдут по 194 компетенциям в основной возрастной категории и 108 – в категории юниоров в сферах IT-технологий, услуг и сервиса, промышленных, творческих, педагогических и медицинских профессий, а также декоративно-прикладного искусства.
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Лора Луганская