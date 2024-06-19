В Подмосковье в этом году проведут 5,5 тыс. процедур ЭКО по нацпроекту «Демография»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области в рамках национального проекта «Демография» в 2024 году планируют провести 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Процедура проводится за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Услуга адресована семьям, столкнувшимся с проблемой бесплодия.
По его словам, сейчас таких процедур выполнено уже около тысячи. Помощь получили более 6 тыс. женщин. На эти цели предусмотрен объём финансирования в 500 млн рублей.
Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, получить услугу можно по полису ОМС при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к беременности.
Список перинатальных центров Московской области, проводящих процедуру ЭКО, можно найти по ссылке.
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«В Московской области во всех перинатальных центрах открыты кабинеты репродуктивного здоровья. Упрощена система отбора и направления пациенток на процедуру ЭКО по программе обязательного медицинского страхования. На этот год в Подмосковье запланировано 5,5 тыс. таких процедур», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
По его словам, сейчас таких процедур выполнено уже около тысячи. Помощь получили более 6 тыс. женщин. На эти цели предусмотрен объём финансирования в 500 млн рублей.
Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, получить услугу можно по полису ОМС при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к беременности.
Список перинатальных центров Московской области, проводящих процедуру ЭКО, можно найти по ссылке.
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Лора Луганская