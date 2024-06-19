14 подмосковных медучреждений помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области 14 медицинских учреждений оказывают помощь участникам спецоперации. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Наши герои могут пройти реабилитацию в центре «Ясенки». Там также развёрнут центр проката технических средств реабилитации. Всего в Подмосковье 14 медучреждений оказывают медпомощь нашим бойцам, шесть из них – по профилю медицинской реабилитации», – рассказал спикер в интервью «Российской газете».По его словам, у участников СВО с инвалидностью есть персональные помощники, которые подключаются к решению любых вопросов, в том числе в оформлении льгот и выплат.
«В нескольких муниципалитетах родственники бойцов могут, пройдя соответствующее обучение, официально трудоустроиться в социальном центре для помощи близким», – добавил Брынцалов.В интервью он рассказал, как устроена реабилитация участников специальной военной операции в Подмосковье, а также о новой программе социально-культурной реабилитации бойцов, которая будет запущена до конца года.
В прес-службе Мособлдумы добавили, что всю информацию о том, как пройти реабилитацию в центре «Ясенки», можно найти на портале «Помощь рядом». Можно обратиться и в фонд «Защитники Отечества».
Читайте также:
Подмосковные компании представили на ВДНХ технологические разработки для помощи раненым
В реабилитационном центре «Ясенки» приступили к строительству бассейна
В центре «Ясенки» тестируют роботизированное оборудование для реабилитации
Лора Луганская