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В Московской области за 10 лет открыли более 500 ФАПов

19 июня 2024, 14:20
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Программа создания системы фельдшерско-акушерских пунктов реализуется В Московской области более 10 лет. За это время в регионе построено 507 ФАПов, 466 из которых – стационарные, 41 – передвижные, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В 2024 году в Подмосковье планируется завершить строительство ещё 13 ФАПов в восьми городских округах. В программу текущего ремонта в этом году включены два фельдшерско-акушерских пункта в городских округах Можайск и Егорьевск», – добавил спикер.
В Мособлдуме напомнили, что в регионе реализуется проект «Эффективный ФАП». Цель – повысить доступность качественной медицинской помощи жителям отдалённых территорий.



Жители могут пройти в ФАПах первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства.
«В населённых пунктах Московской области, где нет аптеки, организована продажа лекарственных препаратов. За 1 квартал этого года 954 пациента получили в ФАПах льготные лекарства. С апреля 2022 года возможна адресная доставка лекарств жителям отдалённых территорий сотрудниками Мособлмедсервиса», – рассказал Брынцалов.
Также в рамках проекта фельдшер может наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями, проводить телемедицинские консультации с врачами.

Помимо этого, в ФАПах можно сдать кровь; сделать ЭКГ; инъекции; вакцинироваться от сезонных заболеваний; получить направления, справки, открыть или закрыть больничный лист.

По данным Мособлдумы, в первом квартале текущего года в подмосковные ФАПы обратились более 326,5 тыс. человек.

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#московская область
В Подмосковье в этом году проведут 5,5 тыс. процедур ЭКО по нацпроекту «Демография»
19 июня 2024, 13:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в рамках национального проекта «Демография» в 2024 году планируют провести 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Процедура проводится за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Услуга адресована семьям, столкнувшимся с проблемой бесплодия.
«В Московской области во всех перинатальных центрах открыты кабинеты репродуктивного здоровья. Упрощена система отбора и направления пациенток на процедуру ЭКО по программе обязательного медицинского страхования. На этот год в Подмосковье запланировано 5,5 тыс. таких процедур», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
По его словам, сейчас таких процедур выполнено уже около тысячи. Помощь получили более 6 тыс. женщин. На эти цели предусмотрен объём финансирования в 500 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, получить услугу можно по полису ОМС при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к беременности.

Список перинатальных центров Московской области, проводящих процедуру ЭКО, можно найти по ссылке.

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Солнечногорские хирурги спасли девушку после падения с балкона на восьмом этаже
19 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Врачи Солнечногорской больницы спасли жизнь девушки, упавшей с восьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В приёмном покое, куда доставили 22-летнюю пациентку, она рассказала, что упала с балкона из-за головокружения. Пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом обеих костей правого предплечья, оскольчатые переломы правого и левого бёдер, а также травму грудной клетки.
«Мы установили пациентке на бёдра два аппарата внешней фиксации и провели операцию на предплечье. Обе кости зафиксировали с помощью пластины. Впереди ещё две операции. Из-за травмы обеих голеней пациентке придётся провести в постели до четырёх месяцев», – сказал травматолог Солнечногорской больницы Андрей Оверченко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

По прогнозам хирургов, через полгода пострадавшая сможет передвигаться самостоятельно. А полное восстановление займёт от восьми месяцев до года. После восстановления девушку переведут в отделение реабилитации стационара.

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#московская область
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14 подмосковных медучреждений помогают участникам СВО
19 июня 2024, 11:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 14 медицинских учреждений оказывают помощь участникам спецоперации. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Наши герои могут пройти реабилитацию в центре «Ясенки». Там также развёрнут центр проката технических средств реабилитации. Всего в Подмосковье 14 медучреждений оказывают медпомощь нашим бойцам, шесть из них – по профилю медицинской реабилитации», – рассказал спикер в интервью «Российской газете».
По его словам, у участников СВО с инвалидностью есть персональные помощники, которые подключаются к решению любых вопросов, в том числе в оформлении льгот и выплат.
«В нескольких муниципалитетах родственники бойцов могут, пройдя соответствующее обучение, официально трудоустроиться в социальном центре для помощи близким», – добавил Брынцалов.
В интервью он рассказал, как устроена реабилитация участников специальной военной операции в Подмосковье, а также о новой программе социально-культурной реабилитации бойцов, которая будет запущена до конца года.

В прес-службе Мособлдумы добавили, что всю информацию о том, как пройти реабилитацию в центре «Ясенки», можно найти на портале «Помощь рядом». Можно обратиться и в фонд «Защитники Отечества».

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#московская область
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Мобильный комплекс НИКИ провел 70 выездных мероприятий
19 июня 2024, 11:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 70 выездов совершил мобильный комплекс НИКИ с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства проводят выездные осмотры для маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.

«В ходе выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тыс. маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.

Работать выездной комплекс начал в феврале 2022 года.Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов, а передвижной комплекс оснащён современной медицинской техникой.

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#врачи
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Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали около 200 тыс. ЭКГ
19 июня 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 200 тысяч электрокардиограмм приняли и расшифровали сотрудники кардиопульта Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В министерстве напомнили, что кардиопульт — это координационный центр, куда бригада скорой помощи передаёт ЭКГ пациента. Там кардиолог расшифровывает кардиограмму и дистанционно оценивает состояние больного, что позволяет бригаде принять решение относительно госпитализации пациента.

«Такая оперативность крайне важна при подозрении на инфаркт, когда больного необходимо в срочно доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года — почти 200 тысяч», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в трёх процентах случаев ЭКГ выявила острую сердечную недостаточность.

Кардиопульт в Подмосковье был организован благодаря приобретению новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи показаний. Сейчас такие аппараты есть в распоряжении всех подмосковных бригад скорой помощи.

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#медицина
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье прошла конференция дерматологов
19 июня 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В выходные состоялась конференция дерматологов Московской области совместно со специалистами МОККВД. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На мероприятии собрались ведущие специалисты региона, которые поделились опытом и рассмотрели клинические случаи применения инновационного российского препарата.

«Конференция стала не только площадкой для профессионального общения, но и важным шагом в развитии дерматологии региона. Благодаря обмену опытом и знаниями между ведущими специалистами, мы можем быть уверены в том, что жители региона получат самую качественную медицинскую помощь», — отметила врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Проведение узконаправленных лекций и конференций для медработников помогает повышать квалификации специалистов.

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Подмосковный педиатр Цуркин попросил не оставлять детей в закрытой машине
18 июня 2024, 22:00

Фото: Istockphoto / dimarik

Оставлять детей одних в автомобилях летом недопустимо. Это может привести к тепловому удару и летальному исходу, предупредил врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в нём вырастает на 11°C. В жару критическая для ребёнка температура в машине 40-42°C может наступить уже через 15-20 минут», – отметил врач, слова которого привели в пресс-службе регионального Минздрава.
При этом он подчеркнул, что открытое окно или кондиционер не могут достаточно охладить машину, поскольку солнечные лучи, преломляющиеся через стекло, превращают салон в духовку.
«Тело ребёнка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого. У него могут начаться судороги, рвота, нарушиться сердцебиение. При худшем сценарии малыш потеряет сознание», – добавил Цуркин.
Специалист призвал не оставлять ребёнка в машине одного, даже если родители отошли на минуту. Нелепая задержка может привести к фатальному исходу.

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Физиолог рассказал, как правильно выбрать обувь
Физиолог Созыкин: не стоит покупать обувь из искусственных материалов
18 июня 2024, 21:18

Фото: iStock/g-stockstudio

Обувь из искусственных материалов не позволяет ногам дышать, а каблуки выше четырех см могут привести к варикозу или травмам. Как правильно выбрать подходящую обувь, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
«В первую очередь обратите внимание на материалы верха. Они должны быть натуральными. Летом отдавайте предпочтение закрытой обуви с дышащей кожей или натуральной тканью. Подошва должна быть изготовлена из натуральных материалов или из гибкой и эластичной резины. Шнурки или липучки — желательны», — посоветовал Созыкин в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что задник у обуви должен быть жестким и закрывать пятку и голень. При этом каблуки не должны превышать четыре см, иначе они могут привести к варикозу или травмам. Кроме того, специалист добавил, что резиновая обувь непригодна для длительной носки и хороша только для пляжа.

Созыкин также посоветовал не покупать обувь из искусственных материалов, так как нога в таких ботинках не дышит. Не стоит носить и обувь с зауженным носком, так как сдавливание пальцев очень вредно для спины. Подобные туфли можно носить не часто и не дольше трёх часов.

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Правило четырёх «Д»: токсиколог Водовозов перечислил главные симптомы ботулизма
Токсиколог Водовозов: Чтобы распознать ботулизм, есть правило четырёх «Д»
18 июня 2024, 18:39

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

В Московской области 20 человек были госпитализированы с симптомами ботулизма. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.
Подмосковье стало четвёртым в России регионом, где зафиксировали случаи инфицирования. Ранее ботулизм зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Общее число госпитализированных в России перевалило за 150, продажа опасной продукции приостановлена.

Что вызывает ботулизм


Ботулизм – это отравление теми токсинами, которые вырабатывают особые почвенные бактерии под названием клостридии, пояснил «Радио 1» врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Они довольно капризны и растут только в среде с очень низким содержанием кислорода – менее 2%. Такая среда чаще всего возникает в консервах – либо это банки, либо запаянный пластик, либо еще что-то в этом роде. Чаще всего это домашние заготовки, но бывают и вот такие истории с промышленным производством», – отметил врач.
Очень важно, добавил он, что мы не можем заразить другого человека ни токсином, ни самой клостридией. Иными словами, ботулизм – всё-таки не совсем инфекция, а пищевое отравление.

Насколько опасен ботулизм

Заболевание было опасно в 1950-х годах – то есть до того, как появилась реанимационная техника.

«Тогда летальность была под 50-60%. Сейчас по всему миру она составляет менее 5%, потому что это паралитический яд. Он постепенно отключает мышцы. Самое главное – это наша дыхательная мускулатура. Сегодня несколько человек перевели на ИВЛ, и тем самым их спасут. Пока за них будет работать аппарат, у них организм справится с токсином. Медики помогут с поддерживающей терапией, и в итоге всё пройдет без каких-либо последствий. Может быть длительный период восстановления – недели или месяцы. Но фатальных последствий, скорее всего, не будет», – заверил собеседник «Радио 1».


Как распознать ботулизм


Спутать симптомы ботулизма довольно сложно. Чтобы распознать их, нужно пользоваться так называемое правило четырёх «Д».

«Первое – это диплопия, то есть раздвоение предметов. Вы смотрите на один предмет, но видите два. Второе «Д» – это дисфагия, то есть затруднение глотания. У человека постоянно в горле стоит какой-то комок, он не может проглотить, ему что-то постоянно сильно мешает. Третье «Д» – дисфония. Внезапно садится голос, буквально на ровном месте. Из-за чего? Из-за того, что ослабла мускулатура, а она у нас в артикуляции играет главную роль. И последнее – это невнятная речь. Мы понимаем, что это поражение черепно-мозговых нервов», – пояснил врач.
Далее человеку становится всё труднее и труднее дышать, его лицо становится маскообразным, практически лишённым мимики. Развивается задержка мочи. Самые катастрофические последствия – это летальный исход.

Однако, по словам Водовозова, если за медицинской помощью обратиться с первыми симптомами, то вероятность успеха очень высока. Лечат ботулизм терапевтической сывороткой. По сути, это антитела, которые связывают токсины.

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#заболевания
#медицина
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