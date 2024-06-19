В Московской области за 10 лет открыли более 500 ФАПов

Программа создания системы фельдшерско-акушерских пунктов реализуется В Московской области более 10 лет. За это время в регионе построено 507 ФАПов, 466 из которых – стационарные, 41 – передвижные, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.