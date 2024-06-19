В Московской области за 10 лет открыли более 500 ФАПов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Программа создания системы фельдшерско-акушерских пунктов реализуется В Московской области более 10 лет. За это время в регионе построено 507 ФАПов, 466 из которых – стационарные, 41 – передвижные, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В 2024 году в Подмосковье планируется завершить строительство ещё 13 ФАПов в восьми городских округах. В программу текущего ремонта в этом году включены два фельдшерско-акушерских пункта в городских округах Можайск и Егорьевск», – добавил спикер.В Мособлдуме напомнили, что в регионе реализуется проект «Эффективный ФАП». Цель – повысить доступность качественной медицинской помощи жителям отдалённых территорий.
Жители могут пройти в ФАПах первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства.
«В населённых пунктах Московской области, где нет аптеки, организована продажа лекарственных препаратов. За 1 квартал этого года 954 пациента получили в ФАПах льготные лекарства. С апреля 2022 года возможна адресная доставка лекарств жителям отдалённых территорий сотрудниками Мособлмедсервиса», – рассказал Брынцалов.Также в рамках проекта фельдшер может наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями, проводить телемедицинские консультации с врачами.
Помимо этого, в ФАПах можно сдать кровь; сделать ЭКГ; инъекции; вакцинироваться от сезонных заболеваний; получить направления, справки, открыть или закрыть больничный лист.
По данным Мособлдумы, в первом квартале текущего года в подмосковные ФАПы обратились более 326,5 тыс. человек.
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Лора Луганская