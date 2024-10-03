В Подмосковье с июля отремонтировали более 300 дверей в подъездах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области с июля по сентябрь этого года провели ремонт более чем 300 входных дверей в местах общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, инспекторы которого контролировали работу коммунальщиков.
«Входная дверь в подъезд должна соответствовать стандартам надёжности, безопасности и долговечности. Один из главных элементов, обеспечивающих эти характеристики, – доводчик или пружина. они требуют регулярного обслуживания», – отметили в ведомстве. Там добавили, что все работы выполнялись как по плану, так и по заявкам жителей.В Минчистоты напомнили, что по вопросам текущего ремонта и содержания подъездов нужно обращаться в свою управляющую компанию. Она обязана выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Также можно оставить заявку на портале ЕДС МО.
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Лора Луганская