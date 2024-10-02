В Подмосковье за три месяца отремонтировали окна в 200 подъездах

Фото: МинЖКХ МО
Подмосковные управляющие компании за текущий квартал провели ремонт окон примерно в 200 подъездах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В холода важно, чтобы остекление в подъезде было цельным и надёжным. Стёкла должны быть без трещин и повреждений, рамы – без дефектов и щелей. Надёжное уплотнение – ключевой элемент, обеспечивающий энергоэффективность здания и минимизирующий затраты на отопление», – отметили в ведомстве.Ремонт повреждённых окон в подъезде или замена вышедшей из строя фурнитуры – часть текущего ремонта дома. Работы проводит управляющая организация за счёт средств, собранных жителями на содержание общего имущества.
Так, за III квартал этого года по заявкам жителей управляющие организации, действующие под контролем Минчистоты, выполнили ремонт окон в 200 подъездах.
По вопросам ремонта в местах общего пользования жители Подмосковья могут обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская