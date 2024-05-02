Трое мытищинских юнармейцев примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге

Мытищинские юнармейцы в этом году представят городской округ и Подмосковье на Параде Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
«Наши звёздочки Екатерина Королёва, Бегим Иманова и Фёдор Титков сейчас готовятся к участию в параде. Они прошли строгий отбор и вошли в число лучших. Уже две с половиной недели у ребят проходят ежедневные тренировки и репетиции. 9 мая вместе с юнармейцами из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики они торжественным маршем пройдут по Дворцовой площади», – рассказала Купецкая в своём телеграм-канале.Она назвала ребят «гордостью, верой и надеждой на великое будущее страны». Глава Мытищ пожелала им успехов и достижения самых заветных целей.
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