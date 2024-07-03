В Подмосковье ветеринары спасли кота с пулей в носу и сломанной челюстью

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Кота с пневматической пулей в носу, сломанной челюстью и повреждённым нёбом спасли специалисты территориального ветуправления №5 по округам Ступино и Чехов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«К ветеринарам кот по кличке Кузя поступил с кровотечением из пасти и носовых ходов. Рентген показал, что у животного в пазухе носа находится металлическая пуля от пневматического оружия, кроме того, есть перелом твёрдого нёба и ветви нижней челюсти», — говорится в сообщении.Ветврачи приняли решение немедленно провести операцию по извлечению пули и восстановлению целостности костей. Хирургическое вмешательство прошло успешно, во время реабилитации Кузе провели восстановительную терапию.
Сейчас кот полностью восстановился и чувствует себя хорошо.
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Лев Каштанов