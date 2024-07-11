Жители Подмосковья составили топ-3 лучших ветеринарных станций региона

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В Московской области составили рейтинг ветеринарных станций. Список сформирован на основе оценки жители, оставивших более 7 тыс. отзывов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«По результатам оценок большая часть учреждений Госветслужбы в Подмосковье получили более 4,7 баллов. Топ рейтинга включает три ветеринарных учреждения региона, работу которых отметили жители. Это Подольская участковая ветеринарная лечебница, Щёлковская станция по борьбе с болезнями животных и Ступинский ветеринарный пункт, обслуживающий посёлки Михнево и Жилёво», – отметили в ведомстве.В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что по вопросам работы ветеринарных станций можно обращаться по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: +7(495)668-01-25. Звонить ежедневно, с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская