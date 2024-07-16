Подмосковные ветеринары назвали правила отдыха с питомцем у воды

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Купание питомцев в общественных местах скрывает немало опасностей. Об этом предупредили специалисты Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на ветеринаров, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Купать собак на общественных пляжах запрещено. Поэтому лучше выбирать более уединённые места для отдыха. Убедитесь, что питомец обеспечен тенью и свежей питьевой водой, чтобы избежать перегрева и теплового удара», – говорится в сообщении.Следует быть внимательнее при выборе места для купания. Специалисты также советуют не купать собак в местах с крутыми берегами или сильным течением. Острые предметы на дне водоёма тоже могут представлять угрозу для животного.
Кроме того, дикие звери, обитающие в прибрежных зарослях, могут быть переносчиками инфекционных заболеваний – например, лептоспироза. Для профилактики таких болезней рекомендуется ежегодно вакцинировать питомцев.
После купания необходимо вымыть животное с шампунем и почистить ему уши. Если у собаки после отдыха у водоёма ухудшится здоровье, нужно обратиться к ветеринару.
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Лора Луганская